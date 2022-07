Un equipo no solo lo integran los once jugadores que saltan al campo. Detrás de ellos, un técnico necesita alternativas que le den solución cuando “las papas queman”, permitan aligerar las cargas ante la seguidilla de partidos y, sobretodo, mantengan la idea y ritmo de juego. Parece fácil, pero no lo es. Muchos cuadros sufren por ello y otros tantos tienen la suerte de sí poseerlo. Melgar es uno de esos clubes que cuenta con futbolistas capaces de entrar y cambiar el ritmo del partido, refrescar la oncena, dar un segundo aire. Esto se notó el último domingo en la visita a Carlos A. Mannucci en Trujillo. Y también se ha visto a lo largo del año.

Primero, es necesario reconocer el buen trabajo del ahora extención Néstor Lorenzo, quien hoy ya no está al mando de Melgar; pero a fines del año pasado supo armar un plantel sólido con al menos dos alternativas por cada posición. El hoy entrenador de la selección colombiana balanceó el plantel con éxito, sabiduría y precisión. Y los resultados fueron consecuencia de ello. Ante Mannucci, en Trujillo, en el debut de Pablo Lavallén como técnico rojinegro, se notó que los arequipeños cuentan con variantes capaces de hacer que no se sienta la ausencia de jugadores importantes. En aquel partido no estuvo Bernardo Cuesta, pero sí Jhonny Vidales, quien terminó anotando el gol con el que consiguieron los tres puntos. Si lo comparamos el once que utilizó Néstor Lorenzo el último miércoles ante Deportivo Cali, por la Copa Sudamericana, Lavallén realizó tres variantes. La idea fue darle descanso a algunos futbolistas ante el importante trajín que han tenido en lo que va de la temporada. Matías Lazo, José Luján y Cristian Bordacahar ingresaron en lugar de Aldair Ramos, Alec Deneumostier y Bernardo Cuesta. Con sangre arequipeña En el duelo contra los ‘carlistas’, Matías Lazo reemplazó a Aldair Ramos en la defensa. El jugador de 19 años cumplió con las expectativas y va dejando claro que lo suyo no solo es por sumar en la Bolsa de Minutos. Su presencia, al igual que la de Paolo Reyna, es otra apuesta de Melgar por los jóvenes, quienes son los llamados a sostener y refrescar el plantel actual. Para notarlo, es suficiente ver sus números a lo largo del año. En el torneo local, Lazo lleva jugado 12 partidos y en ocho ha sido titular. En la Copa Sudamericana estuvo presente en cinco encuentros y en cuatro de ellos arrancó. Su tarea es ir consolidándose en el equipo, puesto que tiene un buen futuro por delante. Hasta ahora lleva 18 partidos jugados en Primera División y nueve a nivel internacional. Es más, Lazo tiene un atributo especial: es arequipeño y se formó en las canteras de Melgar. “Yo toda mi vida jugué en Melgar desde los cinco años. Obviamente, cuando era pequeño, jugaba de delantero, extremo, volante, pero ya a los 13 o 14 estaba encaminando cuando algunos profesores me pusieron de defensa”, contó hace un par de meses a Infobae. Siempre presente, ‘Chocherita’ Llevar el apellido Archimbaud hace que no pase desapercibido para la prensa. Su padre es un respetado periodista deportivo que trabajó muchos años en Alianza Lima y Jean Pierre (27 años), en sus inicios, fue haciendo su carrera de futbolista bajo su sombra. No obstante, poco a poco se ganó un nombre propio en nuestro balompié y hoy también es uno de los elementos más destacados en Melgar. Formado en las divisiones menores del cuadro blanquiazul, su carrera despegó en los últimos años. Con Juan Aurich, en 2017, fue su campaña con mayor número de goles (8 en total). Luego pasó dos temporadas por Cusco FC y otras dos más en Deportivo Municipal. De la ‘Academia’ dio el salto a Melgar, cuadro con el que viene siendo protagonista esta temporada. En el torneo local ha jugado 17 partidos, fue titular en siete y marcó un tanto ante el querido Alianza Lima de su padre. En la Sudamericana lleva siete duelos, dos de titular y dos tantos. El primero, un gol agónico que les dio el triunfo de visita contra River Plate de Uruguay; y el otro sirvió para abrir el camino del triunfo ante Cuiabá. En lo que respecta al último duelo, Jean Pierre Archimbaud reemplazó a Kevin Quevedo, fue el primer cambio que hizo Lavallén. Su presencia sirvió para controlar el mediocampo en el que alterna partidos junto a Alexis Arias, Horacio Orzán y Walter Tandazo. El ‘Chocherita’ es otro de los jugadores que podría tener más minutos con Lavallén. Jean Pierre Archimbaud llegó a Melgar esta temporada. (Foto: Liga 1) La hora de Kevin Kevin Quevedo (25 años) apareció en Universitario, se mudó a Alianza Lima, tuvo su mejor temporada con los íntimos en 2019 marcando 17 goles, dio el salto al fútbol brasileño y ante la falta de oportunidades en esa liga Melgar le abrió sus puertas el año pasado. En el ‘Dominó', ha ido alternando entre el titularato y la suplencia. Es una carta que siempre aporta y está presente. Este año ha jugado 14 partidos en el torneo local, fue titular en siete de ellos y marcó cuatro tantos. En la Sudamericana, en cambio, ha comenzado las acciones en dos encuentros de un total de ocho que jugó. Y en los dos últimos partidos (ante Deportivo Cali y Mannucci), Quevedo ha iniciado las acciones. Por la banda es un jugador que genera mucho peligro y eso ya lo sabe Pablo Lavallén. Vidales volvió al gol El responsable del triunfo del domingo ante Mannucci fue Jhonny Vidales (30 años). El extremo apareció en el área luego de un buen centro de Paolo Reyna y marcó su segundo tanto en la temporada. Suele alternar el puesto junto a Iberico, Quevedo y Bordacahar. En Trujillo, entró por el futbolista argentino y solo necesitó siete minutos en el campo para darle el triunfo a Melgar. A lo largo del año, ha jugado 15 partidos en el torneo local y en nueve de ellos arrancó. En la Sudamericana, comenzó en uno de los cinco encuentros que jugó. El extremo llegó a Melgar e 2019 y siempre ha sido una alternativa a la mano del técnico de turno. Su aporte es clave y ha sabido adaptarse a lo que le pidieron. Es un jugador que está cuando es necesario. Y eso juega a su favor porque aprovecha la oportunidad. En síntesis, Melgar no tiene un equipo, sino un plantel que le responde cuando el momento así lo requiera. Por ello, supo mantener una regularidad entre el torneo local y la Copa Sudamericana. Esto es un fenómeno poco visto en nuestro fútbol, pero sucede. Y cuando se hace presente, deja enseñanza para el resto de clubes. Con trabajo y disciplina, es posible competir. Que el efecto ‘dominó' contagie al resto para cambiar, por lo menos, la imagen del fútbol peruano en el exterior.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor. TE PUEDE INTERESAR ¿Cuándo da la respuesta? FPF confirmó “propuesta muy interesante” para la renovación de Gareca

Calculadora de la Liga 1: ensaya los resultados con miras al campeonato y torneos internacionales

Los registros siguen aumentando: las cifras de Pablo Lavandeira con Alianza Lima

Araujo sobre la llegada de Pacheco y Sánchez: “La Eredivisie les va a ayudar mucho”