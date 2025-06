El Torneo Apertura de la Liga 1 va llegando a su final y los equipos también comienzan a darle una mirada a lo que será el Clausura. Eliminado de la Copa Sudamericana, Melgar solo tendrá que enfocarse en el plano local y ya alista algunos refuerzos para compensar las salidas y problemas por lesión. Ricardo Bettocchi, administrador temporal de Universitario, habló sobre el presente de la institución y reveló la cantidad de jugadores que se incorporarán para la segunda mitad del año. Además, dio detalles de la partida de Facundo Castro.

“Vamos a cubrir el cupo de extranjero que permite el reglamento y hay posibilidad de traer un jugador peruano. Todo pensando en repotenciar el plantel para seguir en el objetivo que es campeonar”, reveló a Los Deportivos. En ese sentido, también se refirió al presente de los jugadores extranjeros: “Hay refuerzos con los que el equipo está tranquilo y otros de los que esperamos mucho más”.

Bettocchi habló sobre la adaptación de cada uno: “Nosotros esperamos mucho más de muchos jugadores que han venido, lo tenemos claro nosotros, los propios jugadores y el comando técnico. Si uno revisa el historial de los que han venido, tienen mucho como sustentar el porqué han venido. Pasa que los procesos de adaptación son distintos y también pasa que un futbolista no se adapta a determinado club, por eso tenemos que solucionar y vamos a reforzarnos”.

El primer futbolista en irse fue Facundo Castro, quien recibió una oferta de Colón de Santa Fe (de la Primera B Nacional de Argentina), por lo que decidió rescindir contrato con la institución y volver a su país natal. Además, apuntó que no cuentan con ninguna deudas a sus jugadores.

“En ningún momento le hemos debido a nadie. Hemos cumplido los suelos en fecha todos los meses del año. Ellos tuvieron que pagar un monto económico. Nosotros entendemos el tema personal, pero no podemos arriesgar al club. Nosotros resolvimos el contrato, pero ellos tuvieron que pagar la recisión”, aseguró.

Las críticas a Walter Ribonetto

El administrador de la escuadra rojinegra respondió también ante las críticas por la elección del entrenador en los últimos años. De esta manera, respaldó el trabajo de Walter Ribonetto a lo largo de la temporada, teniendo en cuenta que podrá contar con refuerzos para el Torneo Clausura.

“Con el tema de los técnicos, nosotros traemos un técnico porque estamos convencidos de su trabajo. Entendemos al hincha, pero tenemos que tener un poco más de calma al momento de decidir. Nos tenemos que guiar por el trabajo”, aseguró en la entrevista.

Por último, respondió ante las interrogantes por su cargo como administrador temporal: “Yo tengo mi cargo a disposición con la Junta de Acreedores en todo momento. No me aferro a nada, tampoco me sentía el mejor dirigente del mundo en el 2022 y tampoco me siento el peor ahora”.

A su vez, contó: “Creo que se valora mucho más el trabajo afuera que adentro y es también por temas emocionales, pero desde el crecimiento del club, por ejemplo, solo hay 3 equipos en el Perú que juegan los tres campeonatos más importantes en el Perú, Liga 1, Liga 3 y Liga Femenina. Estamos tratando de construir un club de futbol que tenga bases para que sea sostenible en el tiempo”.

¿Cuándo volverá a jugar Melgar?

Luego de su última derrota por 3-0 a manos de Vasco da Gama por la Copa Sudamericana, Melgar tendrá un descanso por el parón de la fecha FIFA y volverá a jugar la próxima semana, cuando reciba a Sport Boys por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho duelo está programado para el sábado 14 de junio desde la 1:15 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental de la UNSA.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

