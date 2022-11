Alianza Lima, tras disputar la primera final ante Melgar el pasado miércoles, quedó disconforme con la actuación de la terna arbitral en el Estadio Monumental de la UNSA. Por ello, procedieron a emitir un comunicado donde revelaron que enviaron una carta a la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) por el “deficiente desempeño del equipo arbitral”. Sin embargo, el acuerdo del club íntimo incomodó en el ‘Dominó', asi lo dio a conocer Ricardo Bettocchi, administrador de la institución arequipeña.

En diálogo con Movistar Deportes, el mandamás de Melgar inició hablando sobre lo sucedido con el plantel rojinegro en su arribo a la capital. “Nosotros como club tenemos otro punto de vista. Nosotros no jugamos los partidos fuera de la cancha, es parte del plan del club. No ejercer ningún tipo de presión pública para tratar de beneficiarnos como puede hacer otro equipo”, señaló.

Asimismo, sostuvo: “Cuando haces eso seguro te va bien en el campeonato interno donde puedes influir, pero en torneos internacionales donde no puedes influir no vas a poder competir. Por eso nosotros nos enfocamos en cumplir el reglamento internamente y que el fútbol se juegue once contra once”.

Consultado sobre el último comunicado de Alianza Lima, donde mostraron su disconformidad con la actuación arbitral del pasado miércoles, Ricardo Bettocchi señaló que no fue una medida apropiada, ya que incita a la violencia y muestra presión al árbitro que dirigirá el encuentro este sábado en el estadio Alejandro Villanueva.

“A nosotros nos parece correcto no estar de acuerdo con algún tipo de arbitraje. Esto se coordinó previamente y de manera privada con Conar, quienes estan para esto. Tratamos de ver que el partido se realice de la mejor forma, no tratar de sacar un comunicado después del partido solo para presionar al árbitro y a los miles (asistentes) para el partido que viene”, concluyó.

Cabe resaltar que el día viernes, la CONAR designó al sexteto arbitral que impartirá justicia en el recinto victoriano. El árbitro principal será Bruno Pérez, quien también dirigió la primera semifinal entre Melgar y Sporting Cristal. Asimismo, lo acompañarán los asistentes Stephen Atoche y Leonar Soto, mientras que el cuatro árbitro será Raúl López.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR