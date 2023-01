El problema de los derechos televisivos de la Liga 1 está lejos de resolverse. Por un lado, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) sigue manteniendo su postura de continuar con el campeonato, pese a la advertencia de ocho clubes de no participar. Del otro, las instituciones en discordancia manifiestan que la FPF no admite su error, por cómo se ha manejado este tema.

Así lo dio a conocer el administrador del club FBC Melgar, Ricardo Bettocchi, quien en diálogo con Movistar Deportes precisó que “la principal solución es la humildad. Hasta ahora, no he escuchado por parte de la Federación una postura de equivocación”. Incluso, señaló que la FPF se ha mostrado más confrontacional, en vez de buscar un acuerdo.

“Hemos pasado un montón de decisiones en los últimos años, que pueden gustar a unos y no a otros y en fútbol se dan este tipo de situaciones, pero en alguna situación te has de haber equivocado y no existe esa posición de ‘nos equivocamos’. Cada comunicado que manda es más confrontacional que el anterior”, agregó.

De momento, a través de las redes sociales de la Liga 1 se ha confirmado que este fin de semana regresará el fútbol peruano, con los partidos de la Fecha 2, para así continuar con el calendario establecido. Los duelos de la primera jornada quedarán pendientes y serán reprogramados en su momento.

No obstante, no queda claro su los ocho clubes que han dicho que se mantendrán al margen del campeonato (Alianza Lima, Universitario de Deportes, FBC Melgar, Cienciano, Deportivo Municipal, Cusco FC, Sport Boys y Binacional) continuarán con su postura o llegarán a un acuerdo.

De momento, aquellos equipos que mantengan contrato vigente (no renovado, sino que esté dentro del periodo pactado anteriormente) podrán transmitir sus partidos, a través de la señal de GOLPERU. No obstante, aquellos clubes que renovaron para que el acuerdo entre en vigencia desde este año, siguen en el limbo.





