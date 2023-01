El libro de pases aún está abierto en el fútbol peruano y algunos clubes todavía tienen intenciones de seguir moviendo el mercado. Ese es el caso de Alianza Atlético, que además de haberle rescindido el contrato a tres jugadores jóvenes de su plantilla –Luis Duque, Jean Pier Mendoza y José Soto–, se habría interesado en contar con los servicios de Pablo Míguez, zaguero central de Alianza Lima.

Según la información de ‘Ovación’, el elenco dirigido por Carlos Desio tendría en sus planes solicitar el préstamo del defensor de 35 años, debido a que consideraron que no tendría lugar en el equipo de Guillermo Salas. Tras la llegada de Carlos Zambrano, el plantel ‘íntimo’ ya cuenta con cinco centrales, además de Yordi Vílchez, Santiago García y Carlos Montoya.

Asimismo, el citado medio añade que, según lo consultado con Alianza Lima, estos no tienen contemplado prestar a Míguez, pues lo consideran vital dentro de la plantilla de ‘Chicho’ Salas. Incluso, recordemos que recientemente extendió su vínculo contractual por todo este 2023.

Los ‘Blanquiazules’ no solo disputarán la Liga 1 2023, sino también la Copa Libertadores. Para poder competir en ambos torneos sin que exista un desgaste físico en el plantel, consideran que es necesario que cuenten con una buena cantidad de jugadores por posición por si se suscita alguna lesión o suspensión.

El que sí se marchó a Alianza Atlético fue Miguel Cornejo, quien tras rescindir su contrato con Alianza Lima arregló con el cuadro norteño para tener minutos en esta temporada 2023. Sin chances con Salas, el volante formado en La Victoria buscará reencontrar su mejor nivel al mando de Carlos Desio.

Pablo Míguez salió bicampeón con Alianza Lima en el 2022. (Foto: GEC)

Alianza Lima alista sus armas para este 2023

Alianza Lima no solo tiene como principal objetivo volver a ganar la Liga 1 y así conseguir el tricampeonato, sino también hacer un buen papel en la Copa Libertadores 2023 –torneo donde no conoce lo que es ganar desde el lejano 2012–. Si bien aún no conocen a sus posibles rivales en la fase de grupos, es casi un hecho que serán igual de complicados que en el 2022.

Para ello ya se vienen reforzando con anticipación. De momento, Gabriel Costa, Jesús Castillo, Edinson Chávez, Brayan Reyna, Santiago García, Carlos Zambrano y Pablo Sabbag son las incorporaciones que han llegado a Matute. Asimismo, Yordi Vílchez, Hernán Barcos, Pablo Míguez, Aldair Rodríguez, Josepmir Ballón, Ricardo Lagos, Pablo Míguez, Franco Saravia, Ángel de la Cruz y Cristian Benavente son los futbolistas que extendieron su vínculo contractual.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.