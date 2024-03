FBC Melgar dejó atrás los malos resultados que tuvo al inicio de la temporada, para dar paso a un juego más asociativo, el mismo que le permitió sumar cuatro partidos invictos (tres triunfos y un empate) en las últimas cuatro fechas del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. Sin duda, un paso importante para el club, que ahora se ubica en el sexto puesto de la tabla de posiciones. No obstante, hay un tema pendiente: la designación de un entrenador para el primer equipo. Si bien Marco Valencia sigue dando resultados (las dos últimas victorias, incluyendo a Sporting Cristal por 2-1 en el Nacional, se dieron bajo su dirección), su puesto oficial es como Jefe de la Unidad Técnica de Menores, por lo que en la directiva rojinegra vienen analizando posibles candidatos para el puesto de DT.

Bajo este contexto, en Argentina ya se habla de quién podría asumir el cargo disponible en el cuadro arequipeño, siendo el primer nombre que mencionan el de Sebastián Battaglia. De acuerdo con el programa ‘F360′ de la cadena ESPN Argentina, el estratega santafesino tendría conversaciones avanzadas con el ‘Dominó', por lo que resta esperar si sería o no el nuevo técnico de la escuadra arequipeña.

Pero, ¿quién es Sebastián Battaglia? El exmediocampista argentino es uno de los jugadores históricos de Boca Juniors, al sumar 17 títulos con el elenco ‘xeneize’. En su haber posee la triple corona del 2000 y del 2003, obteniendo el Torneo Apertura, la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental, venciendo al Real Madrid y al Milan, respectivamente. Además, fue parte de la era dorada de Boca, lo que le dio la categoría de ídolo.

Su carrera como futbolista culminó en el 2013, también con Boca, dando paso a un periodo de preparación para finalmente dirigir en el 2018, siendo su primer reto el club Almagro de la Primera B Nacional argentina. Aquí sumó siete encuentros. Luego se desempeñó como asistente técnico en Banfield hasta finalmente llegar a de nuevo al barrio de Boca, primero al mando de la reserva del equipo, para después asumir el plantel principal a mediados del 2021.

Con el buzo azul y oro dirigió 55 compromisos hasta mediados del 2022, acumulando un total de 32 partidos ganados, 12 empates y 11 derrotas. Su salida del club estuvo marcada por la eliminación del club en la Copa Libertadores de aquel año, tras caer ante Corinthians en los octavos de final, por un resultado general de 5-6. Para el 2023, Battaglia volvió al banquillo, esta vez, de Huracán, donde solo dirigió ocho partidos.

Respecto a los esquemas de juego que más emplea, el argentino tiene como característica emplear esquemas ofensivos, como el 4-2-3-1, aunque con más incidencia en el 4-3-3 (como lo manejó en Boca) y también los 4-4-2, como lo hizo en Huracán. En ese sentido, apuesta por una defensa en bloque, a veces con doble pivote, que le permita una recuperación rápida del balón, así como una salida pronta al contraataque.

Panorama en Melgar

El último fin de semana, Ricardo Bettocchi, administrador del conjunto arequipeño, dio una conferencia de prensa donde dio detalles de cómo va la búsqueda del nuevo DT y ratificó la importancia que tiene Marco Valencia para la División de Menores del club. “Desde el punto de vista que tenemos como club, hay dos cabezas que son las más importantes, el entrenador del primer equipo y Marco Valencia, jefe del equipo de menores. Él tiene el cargo hace siete años, creo que no hay un equipo en el Perú que tenga tanto tiempo a un jefe de menores”, dijo.

Respecto a la salida de Pablo De Muner, aclaró que “somos los responsables cuando las cosas no van bien. La autocrítica lo hacemos de la puerta para adentro, yo sigo teniendo la más alta consideración con Pablo De Muner y su comando técnico, no se dio acá, pero su trabajo sigue siendo bueno”. Eso sí, aclaró que la designación de un nuevo comando técnico para el plantel principal “no deberíamos demorar más de una semana”.

Finalmente, se refirió al dinero correspondiente al 2023 por los derechos de transmisión de sus partidos. “Lo que escuché que dijo el señor Agustín Lozano es que él garantizaba nuestros pagos, a nosotros se nos dio el uso de la palabra en el directorio por este tema, no hemos recibido pago por los derechos de transmisión en el 2023 y no hemos recibido el pago de infraestructura que recibieron todos los otros equipos”, dio a conocer.





