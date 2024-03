Melgar vs. ADT de Tarma chocan este sábado EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de Liga 1 MAX en partido válido por la séptima jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto, desde las instalaciones del estadio Monumental de la Universidad Nacional San Agustín, Arequipa. Si bien los rojinegros son los llamados a quedarse con los tres puntos, saben que el oponente de turno no le dejará la misión fácil, por lo que recurrirán a su mejor plantilla para darle una nueva alegría a su incondicional hinchada.

Luego de la caída por 3-2 ante Cusco FC por la primera fecha del campeonato local, el ‘Dominó' recuperó la mística en casa propia, encadenando dos victorias, por lo que buscará mantener esa racha ante los celestes, quienes esperan seguir sumando fuera de casa, luego de su reciente empate 2-2 ante Atlético Grau.

Melgar vs. ADT de Tarma está programado para este sábado a las 3:30 de la tarde (hora peruana) y será transmitido por la señal de Liga 1 MAX (L1 MAX), canal que se emite por la señal de DIRECTV (DSports), Claro y Best Cable. Para ver los partidos vía DIRECTV Sports, tendrás que ingresar a los canales 1604 y 604 de tu televisor. Pero recuerda que deberás pagar un extra para poder acceder a ellos.

Además de ello, Depor.com te brinda una amplia cobertura del encuentro, como ya es costumbre, en la que pondrá a tu disposición todos los detalles de la previa, el minuto a minuto y el post partido, con las declaraciones de las protagonistas del choque.

Cabe resaltar que la última vez que Melgar vs. ADT de Tarma se enfrentaron por el campeonato de Primera División de Perú, el encuentro brindó muchas emociones, dejando el resultado 4-0 en favor de los arequipeños, quienes llegaron a las anotaciones por intermedio de Bernardo Cuesta (con un doblete), Alex Deneumostier y un autogol de los tarmeños. en el Monumental de la UNSA.

Ojo a un detalle, el combinado ‘Dominó llega a este encuentro con siete puntos en lo que va del campeonato local, luego de cosechar dos triunfos, un empate y tres derrotas, lo que ocasionó que estén en el puesto 11 de la tabla de posiciones y lejos de los primeros lugares.

El cuadro celeste, por su parte, se ubica en la novena posición del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto con ocho puntos, producto de dos victorias, dos igualdades y dos caídas en lo que va de disputado del campeonato de Primera División de Perú.

¿A qué hora juegan Melgar vs. ADT de Tarma?

México: 14:30 horas

14:30 horas Colombia, Ecuador, Perú: 15:30 horas

15:30 horas Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela: 16:30 horas

16:30 horas Argentina, Brasil, Uruguay: 17:30 horas

Melgar vs. ADT de Tarma: ¿dónde se juega el partido?

Melgar vs. ADT de Tarma: ¿cuál es el pronóstico del partido?

Si bien no hay un claro favorito para este partido, Melgar tiene una ligera ventaja sobre ADT de Tarma en la previa del compromiso, debido al tema de la localía y al plantel que armó para este año. Sin embargo, saben que la visita domina muy bien el tema de la altura, por lo que este factor no no sería determinante en el partido.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.