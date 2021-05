Casi llega el primero en el Melgar vs. Alianza Atlético. Jhonny Vidales trepó por la banda izquierda y realizó un centro que fue desviado por un defensor del cuadro norteño, ocasionando un extraño bote del balón que terminó por estrellarse en el palo de la portería defendida por Ignacio Barrios.

Lo curioso de la jugada llegó después, ya que el efecto que cogió el balón hice que este impacte en la pierna de Juan Barreda, ocasionando una carambola que por muy poco no acabó en autogol en el estadio Miguel Grau del Callao en el cotejo que ambas escuadras sostienen.

Melgar vs. Alianza Atlético quieren comenzar a sumar triunfos en el campeonato local para no verse perjudicados con las unidades en la tabla de posiciones acumuladas, las mismas que podrían permitirles pelear por una clasificación a un campeonato internacional al finalizar el año.

Melgar vs. Alianza Atlético: la previa

El goleador de Melgar, Bernardo Cuesta, reconoció que se siente como en casa en el club arequipeño y que no aceptaría la propuesta de otro elenco del campeonato peruano debido al gran cariño que le cogió a la institución ‘Dominó’. “Muchas veces cuando iba a volver a Melgar me buscaron equipos de la capital. Yo siempre le he dado prioridad a Melgar, no jugaría en otro equipo en Perú. En Arequipa me dan regalos cuando voy a algún lugar, me invitan a almorzar, a cenar”, declaró.

Por su lado, el técnico de Alianza Atlético, Jahir Butrón, sabe que el rival de turno posee una plantilla amplia y que le intentarán ganar el partido a toda costa porque han descuidado un poco el campeonato local debido a su participación en la Copa Sudamericana. “Melgar es un equipo que está bien en el torneo internacional, de repente eso le está pasando factura a nivel local pero es un equipo con mucho recambio y que juega bien, tiene una idea de juego.”, sostuvo el DT sullanense.

