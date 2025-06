Alianza Lima consiguió una victoria clave ante Melgar en Arequipa, pero el partido no solo se definió por lo futbolístico. Las decisiones arbitrales, y en especial el uso del VAR, provocaron la indignación del equipo local y de su técnico Walter Ribonetto, quien acusó una supuesta ayuda a los clubes grandes. En medio de ese ambiente tenso, uno de los referentes ofensivos del equipo blanquiazul, Eryc Castillo, decidió hablar sobre el tema. El ecuatoriano evitó entrar en polémicas directas, pero dejó una declaración clara que apunta directamente al rol de los árbitros y la tecnología en los partidos más calientes de la Liga 1.

Castillo, quien fue titular en la UNSA, señaló que los futbolistas no tienen injerencia sobre lo que se cobra o no desde el VAR, e hizo énfasis en que están enfocados solo en competir. “Eso no depende de nosotros, el VAR lo decidió así, el árbitro lo decidió así, es netamente de ellos. Seguimos enfocados en lo que queremos”, declaró a su arribo a Lima.

El delantero también resaltó el momento que vive el club y lo fundamental que fue sumar tres puntos en una plaza tan difícil como Arequipa. “Vamos a tratar de hacer las cosas bien. El trabajo que hemos venido haciendo ha sido muy importante. Varios partidos hemos terminado con el arco en cero y vamos a seguir trabajando”, agregó.

Otro de los que se pronunció tras el partido fue el arquero Guillermo Viscarra, figura silenciosa en la última línea de Alianza. El portero boliviano sumó su quinto partido consecutivo sin recibir goles y valoró el orden defensivo. “Estamos felices, son cinco partidos con el arco en cero. Queremos ayudar al equipo y seguir firmes en la lucha por el título”, dijo.

Consultado por Universitario, su rival directo en la pelea por el Torneo Apertura, Viscarra no esquivó el tema y les reconoció mérito, aunque también lanzó un mensaje competitivo. “Ellos también tienen sus méritos, por eso están donde están. Nosotros vamos a pelear hasta el final”, expresó.

Erick Noriega, quien estuvo envuelto en una de las jugadas más polémicas del encuentro por una supuesta falta dentro del área a Kenji Cabrera, prefirió centrarse en lo colectivo. “Melgar es un rival complicado, con jugadores de selección. Jugamos con altura, frío, pero nos preparamos bien y conseguimos el triunfo”, comentó en zona mixta.

Noriega evitó hablar del penal reclamado por Melgar, pero dejó en claro que la consigna del plantel es mantenerse en carrera hasta la última fecha. “Tenemos que seguir luchando por el Apertura. Estoy enfocado en el equipo y en lo que viene”, sentenció el jugador íntimo.

Cabe recordar que el penal convertido por Fernando Gaibor fue el único gol del partido, y que desde el lado arequipeño reclamaron dos penales no cobrados, lo que generó las duras críticas de Ribonetto y Bernardo Cuesta contra el arbitraje peruano.

¿Qué partido le restan a Alianza Lima?

Por el lado de Alianza Lima, se prepara para recibir a Binacional en el estadio Alejandro Villanueva. En lo que respecta a la última fecha, tendrá que viajar a Cajabamba para medirse ante UTC, en el cierre del primer certamen de la temporada por la Liga 1.

