La derrota de Melgar ante Alianza Lima por 1-0 en la jornada 17 del Torneo Apertura 2025 dejó mucho más que un resultado negativo. Tras el pitazo final en la UNSA, Walter Ribonetto, DT del cuadro arequipeño, brindó una conferencia de prensa cargada de frustración y reclamos. El entrenador argentino señaló directamente que existe un favoritismo hacia los equipos grandes como Alianza y Universitario, y expresó su bronca por cómo —según sus palabras— se definió el encuentro. Además, lanzó duras críticas al VAR y al árbitro Jordi Espinoza, a quien acusó de ignorar dos penales claros durante el desarrollo del partido.

Ribonetto no evitó referirse a la molestia general que sintió su plantel tras la caída en Arequipa. Consideró que su equipo fue superior durante gran parte del partido, pero que errores arbitrales terminaron afectando directamente el resultado. “Da bronca por la forma en la que se da. Te ganan de una manera en la que claramente ayudan a los rivales grandes. Nos cuesta mucho preparar un partido y perder así duele más”, sostuvo ante los medios.

El estratega rojinegro explicó que, tácticamente, Melgar cumplió con el plan trabajado durante la semana. Destacó el dominio en el juego, pero lamentó la falta de efectividad, pero sobre todo, los fallos arbitrales. “Fuimos superiores, en el posicionamiento, en la presión, en la propuesta. No estuvimos finos en la finalización, pero desde el juego dominamos”, declaró.

En su crítica más fuerte, Ribonetto apuntó contra la actuación del juez principal Jordi Espinoza y el VAR, asegurando que hubo dos acciones que claramente debieron ser sancionadas como penal. “Hay dos penales clarísimos que nunca se revisaron. El VAR no lo llama y, si lo hace, se hacen los desentendidos. Así no se puede competir. Lamentablemente, esto no es de ahora, viene pasando hace tiempo y nadie dice nada”, aseguró.

Entre las acciones más reclamadas figura una falta dentro del área contra Kenji Cabrera, en la que, según imágenes difundidas, el jugador es derribado tras un jalón y contacto en las piernas. Esta jugada no fue revisada por el árbitro ni por el VAR, generando la indignación del cuerpo técnico local.

Ribonetto recordó que en años anteriores ya habían vivido situaciones similares, y cuestionó a las autoridades del arbitraje por no cumplir con lo que prometieron en las reuniones de inicio de temporada. “Nos dijeron que iba a cambiar, pero es más de lo mismo. Se repite cada año. Molesta porque a Melgar le cuesta mucho y cuando pelea arriba parece que incomoda”, agregó.

Además, dejó en claro que no se trata solo del último partido, sino de un patrón que percibe desde hace tiempo. “Esto viene de antes. A veces nos hacen sentir que hay clubes a los que se les permite más. Siempre nos topamos con decisiones que no favorecen a equipos del interior. No quiero excusas, pero tampoco podemos callar”, dijo.

Con esta derrota, Melgar quedó sin posibilidades de alcanzar a Universitario en el Torneo Apertura, y ahora deberá enfocarse en el Clausura. Sin embargo, Ribonetto advirtió que, si no hay cambios en el arbitraje, será difícil competir en igualdad de condiciones. “Vamos a seguir trabajando, pero esto tiene que mejorar. El fútbol peruano no puede seguir en esta línea”, concluyó.

Alianza Lima vs. Melgar por Liga 1. (Foto: Liga 1)

