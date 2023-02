En el fútbol como todo en esta vida, siempre existirán las comparaciones. Algunas con sentido y otras con una explicación anecdótica detrás. Esto sucedió con Diego Penny y Edwin van der Sar, mítico portero del Manchester United. Sin embargo, ¿cómo así ambos porteros terminaron en una misma línea? La idea surgió de Paulo Autuori, actual director técnico de Atlético Nacional y que en su momento dirigió en el fútbol peruano.

Cuando el brasileño estaba al mando de Sporting Cristal en el 2002, el actual portero de Deportivo Garcilaso todavía pertenecía a la divisiones inferiores del club del Rímac. No obstante, por azares del destino la lesión de un par de jugadores obligó a Autuori a requerir a un portero de la reserva. Sin pensarlo, eligió a Penny.

“En Sporting Cristal estuve como tercer arquero en el 2002 y en 2003 una parte. En la pretemporada se lesionan dos y les falta un arquero. (Paulo) Autuori pide un arquero de menores y voy yo. ‘Tráiganmelo a Van der Sar’, decía Autuori”, contó el guardameta, de 38 años, en una entrevista en el Podcast de ‘Pase del Desprecio por Depor’.

“Siempre quise ser arquero, pero me dio mi época de extremo izquierda, pero era muy malo (risas). Gracias a Dios apareció alguien que me mandó al arco y cambió mi vida. Yo comencé tapando el Dinamo de Surquillo, luego a los doce años pasé a Cristal. Ahí cambió mi vida, me volví más disciplinado”.

Paulo Autuori siempre estuvo detrás Penny, incluso cuando este pertenecía a Cristal B, el filial del cuadro bajopontino que por esos años participaba en la Segunda. Según narra Diego, en una oportunidad le tocó ingresar en un complicado partido, donde su equipo necesitaba atajar un penal para asegurar la victoria.

Carlos Benavides había sido expulsado tras cortar una clara ocasión de gol y Penny tuvo que ingresar para salvar a los bajopontinos. El ‘Flaco’ terminó siendo el héroe al atajar el penal, lo cual generó la euforia de Autuori: “¡¿Dónde está Van der Sar?!”, gritó al ingresar a los camerinos en busca de un fuerte abrazo de Diego.

Diego Penny salió campeón con Sporting Cristal en las temporadas 2002, 2014 y 2016. (Foto: Sporting Ctistal)

¿Dónde juega actualmente Diego Penny?

Aunque en un principio había fichado por Sport Boys, Penny terminó rescindiendo su contrato con los del Callao, al no tener las garantías suficientes de que iban a permanecer en Primera. Por ello, semanas después llegó a un acuerdo con Deportivo Garcilaso por todo el 2023. Hoy no solo es el portero titular del cuadro cusqueño, sino también su capitán.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR