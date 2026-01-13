Lima volverá a ser escenario de un desafío que trasciende el resultado deportivo. Lionel Messi, uno de los futbolistas más influyentes de la historia y actual figura del Inter Miami, afrontará un reto que aún permanece pendiente en su carrera: anotar un gol por primera vez ante un club peruano.

El encuentro ante Alianza Lima no solo despierta expectativa por la presencia del campeón del mundo, sino también por el contexto en el que se disputará: la misma noche en la que Universitario de Deportes celebrará su tradicional Noche Crema frente a la Universidad de Chile. Dos partidos, dos escenarios y un solo horario que dividirá la atención del país, pero que confirma el gran momento que vive el fútbol peruano.

A lo largo de su carrera, Messi ha disputado cinco partidos oficiales en Lima y nunca ha anotado. Se ha presentado cuatro veces con la selección argentina y una con el Inter de Miami, contra Universitario de Deportes. En este último encuentro amistoso, disputado el año pasado, fue retirado de la cancha a los 74 minutos.

Messi buscará conquistar Lima ante un rival respaldado por una de las hinchadas más fieles del continente, mientras que Universitario, el club que más público llevó en la última temporada de la Liga 1, intentará imponer su localía en otra jornada que promete tribunas llenas. Alianza Lima, por su parte, espera un marco imponente para recibir al Inter Miami.

Para la casa de apuestas deportivas online Betsafe, ver a Messi en Lima, con el antecedente de no haber anotado un gol en esta ciudad, convierte a este Alianza Lima vs. Inter Miami en un desafío especial.

Con estadios que apuntan a un lleno total, figuras internacionales y la pasión de dos de las hinchadas más grandes del país, Lima se prepara para una noche histórica. La expectativa no sólo estará puesta en los resultados, sino en la intensidad del partido que se vivirá en paralelo y que marcará el inicio de la temporada.

