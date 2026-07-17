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Michael Hoyos ilusiona en su debut con Sporting Cristal: dejó buenas sensaciones ante Deportivo Garcilaso
Michael Hoyos ilusiona en su debut con Sporting Cristal: dejó buenas sensaciones ante Deportivo Garcilaso
El flamante refuerzo rimense ingresó en el segundo tiempo por Hernán Barcos y mostró movilidad, intensidad y presencia en ataque. Aunque no pudo marcar, dejó una buena impresión en la victoria parcial sobre Deportivo Garcilaso.
Michael Hoyos debutó oficialmente con Sporting Cristal en duelo frente a Deportivo Garcilaso. (Video: L1 Max)
Michael Hoyos tuvo sus primeros minutos con la camiseta de Sporting Cristal y dejó una imagen alentadora. A los 75 minutos, el flamante fichaje celeste ingresó en reemplazo de Hernán Barcos y rápidamente se mostró participativo en el frente de ataque.
Si bien no logró estrenarse con un gol, el delantero fue incisivo, presionó la salida del rival y generó algunas ocasiones de peligro, evidenciando su capacidad para asociarse y buscar constantemente el arco de Deportivo Garcilaso.
Su actuación, aunque breve, permitió vislumbrar el aporte que puede darle al equipo de Roberto Mosquera en el Torneo Clausura. Al momento de su ingreso, Sporting Cristal mantenía la ventaja por 1-0 sobre Deportivo Garcilaso en el inicio del segundo certamen de la temporada.
Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.