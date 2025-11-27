Cusco FC atraviesa uno de los momentos más estables de los últimos años y, en medio de la expectativa por los playoffs y su reciente clasificación a la Copa Libertadores, la directiva tomó una decisión que marca el camino del proyecto deportivo. En un escenario donde se busca dar continuidad a las ideas y sostener el crecimiento competitivo, el club imperial aseguró la permanencia de una pieza clave del banquillo. Con el objetivo de reforzar la identidad del equipo y mantener la confianza de un plantel que viene destacando a nivel local, los cusqueños sellaron un anuncio que rápidamente generó reacciones entre los hinchas y el entorno del fútbol peruano.
El protagonista de esta historia es Miguel Rondelli, técnico argentino que llegó al conjunto dorado para la temporada 2024 y que, desde entonces, se convirtió en una figura fundamental del resurgimiento cusqueño. Su trabajo permitió que el equipo gane regularidad, compita en los primeros lugares y recupere presencia internacional, algo que la institución buscaba desde hace varias campañas.
La renovación se oficializó a través de las redes sociales del club, donde se confirmó que Rondelli continuará en el banquillo hasta finales del 2028. Para la administración, apostar por un proceso de largo aliento era clave, especialmente considerando los desafíos que tendrán en el torneo local y en el máximo certamen continental.
Nota en desarrollo
