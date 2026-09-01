El Ministerio Público dispuso el inicio de una investigación preliminar contra Fernando Cabada, José Asti, Jorge Zúñiga, Fanny Cárdenas, entre otros investigados. La disposición fiscal comprende la presunta comisión de los delitos de coacción, administración fraudulenta y falsedad genérica, cometidos en agravio de Julio Alonso Lozano.

Como parte de las diligencias del caso, las personas comprendidas en la investigación deberán acudir a las citaciones fiscales para brindar su declaración respecto a los hechos imputados. Las comparecencias ante la Fiscalía han sido programadas para este 7 de septiembre. A continuación parte del documento:

4.- Se RECABE la declaración indagatoria de la denunciada Fanny Cárdenas Salvatierra, la misma que se programa para el día martes 07 de septiembre del 2026, a horas 11:15 a.m., diligencia que se realizará de manera presencial ante este Despacho Fiscal, sito en la Avenida Paseo de la Republica N° 1491 - tercer piso La Victoria. Bajo apercibimiento de ordenarse su conducción compulsiva.

5.- Se RECABE la declaración indagatoria de la denunciada Elly De Los Ríos Bernandini, la misma que se programa para el día martes 07 de septiembre del 2026, a horas 12:15 p.m., diligencia que se realizará de manera presencial ante este Despacho Fiscal, sito en la Avenida Paseo de la Republica N° 1491 - tercer piso La Victoria. Bajo apercibimiento de ordenarse conducción compulsiva.

6.- Se RECABE la declaración indagatoria de la denunciada Claudia Alexandra Conhuay Salas, la misma que se programa para el día martes 07 de septiembre del 2026, a horas 14:00 a.m., diligencia que se realizará de manera presencial ante este Despacho Fiscal, sito en la Avenida Paseo de la Republica N° 1491 - tercer piso La Victoria. Bajo apercibimiento de ordenarse su conducción compulsiva.

7.- Se RECABE la declaración indagatoria del denunciado Jorge Zúñiga Quiroz, la misma que se programa para el día martes 07 de septiembre del 2026, a horas 15:00 a.m., diligencia que se realizará de manera presencial ante este Despacho Fiscal, sito en la Avenida Paseo de la Republica N° 1491 - tercer piso - La Victoria. Bajo apercibimiento de ordenarse su conducción compulsiva.

8.- Se REALICEN las demás diligencias que resulten ser pertinentes y útiles para el esclarecimiento del caso. PRIMER OTROS SIGO: La presente disposición deberá ser notificada preferentemente a través del uso de medios electrónicos (correo electrónico y/o celulares) obrantes en la presente carpeta Fiscal, ello a efectos de salvaguardar el distanciamiento social, y las medidas adoptadas por el Ejecutivo a efectos de evitar la propagación del virus, correspondientes al Estado de Emergencia decretado; acto que resulta totalmente válido, en tanto la notificación cumpla con su finalidad, similar al sistema de Notificaciones Electrónicas que emplea el Poder Judicial, incluso con antelación al Estado de Emergencia.

IV.- DECISION: Que consiguientemente, este Segundo Despacho Fiscal de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de La Victoria y San Luis, en uso de sus atribuciones conferidas por el inciso 4. del artículo 159° de la Constitución Politica del Estado y los Art. 1o y 9o de la Ley Orgánica del Ministerio Público Decreto Legislativo No 052; en concordancia con los Articulos VII del Título Preliminar, articulos 329°, 330° y 334°, numeral 2. del Código Procesal Penal.

Fernando Cabada. (Foto: Alianza Lima)

DISPONE:

4.1.- AMPLIAR INVESTIGACIÓN PRELIMINAR EN SEDE FISCAL contra Fernando Francisco Cabada Samamé, José Nicolas Asti Heredia, Fanny Cárdenas Salvatierra, Elly De Los Ríos Fernandini, Claudia Alexandra Conhuay Salas, Jorge Zúñiga Quiroz y Los que resulten responsables, por la presunta comisión del delito Contra la libertad personal - Violación de la libertad personal Coacción, por el presunto delito de fraude en la administración de personas juridicas en la modalidad de Administración Fraudulenta y por el presunto delito contra la fe pública en la modalidad de Falsedad Genérica en agravio de Julio Alonso Lozano Hernández, para que en un plazo no mayor DE TREINTA DÍAS (sin perjuicio de culminar antes la investigación), realice una exhaustiva investigación debiéndose llevar a cabo las siguientes diligencias:

1.- Se RECABE la declaración indagatoria del agraviado Julio Alonso Lozano Hernández, la misma que se programa para el día martes 07 de septiembre del 2026, a horas 08:15 a.m., diligencia que se realizará de manera presencial ante este Despacho Fiscal, sito en la Avenida Paseo de la Republica N° 1491 tercer piso La Victoria. Bajo apercibimiento de ordenarse su conducción compulsiva.

2.- Se RECABE la declaración indagatoria del denunciado Fernando Francisco Cabada Samamé, la misma que se programa para el día martes 07 de septiembre del 2026, a horas 09:15 a.m., diligencia que se realizará de manera presencial ante este Despacho Fiscal, sito en la Avenida Paseo de la Republica N° 1491 - tercer piso La Victoria. Bajo apercibimiento de ordenarse su conducción compulsiva.

3.- Se RECABE la declaración indagatoria del denunciado José Nicolas Asti Heredia, la misma que se programa para el día martes 07 de septiembre del 2026, a horas 10:15 a.m., diligencia que se realizará de manera presencial.

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