La Selección Peruana de Vóley se prepara para afrontar una nueva competencia internacional. El equipo dirigido por Antonio Rizola disputará el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026, que se desarrollará del 8 al 13 de septiembre en el Maracanãzinho de Río de Janeiro, Brasil.

La ‘Bicolor’ tendrá cinco partidos durante el certamen y se enfrentará a Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia y Chile. El orden de los encuentros se mantiene respecto a la programación inicial, pero los horarios fueron modificados para esta edición del torneo.

Perú iniciará su camino el martes 8 de septiembre frente a Argentina. El encuentro está programado para las 3:00 p. m. (hora peruana) y será el primer desafío de la selección nacional en una competencia que reunirá a las principales selecciones de Sudamérica.

Un día después, el miércoles 9 de septiembre, la ‘Bicolor’ tendrá uno de sus partidos más complicados del campeonato. Perú enfrentará a Brasil desde las 6:00 p. m., en un duelo que pondrá nuevamente a prueba al conjunto dirigido por Rizola ante el gran favorito del continente.

Para la tercera jornada, Perú se medirá con Venezuela el jueves 10 de septiembre desde las 3:00 p. m. Luego de esta fecha habrá un día de descanso y la selección nacional volverá a la acción el sábado 12, cuando enfrente a Colombia desde las 2:30 p. m.

Finalmente, Perú cerrará su participación en el Campeonato Sudamericano el domingo 13 de septiembre ante Chile. El último encuentro de la ‘Bicolor’ está programado para la 1:00 p. m., por lo que el equipo nacional buscará llegar a esa jornada con posibilidades de pelear por los primeros lugares.

Pero, ¿qué se juega Perú en este torneo? El Campeonato Sudamericano no solo permitirá conocer al mejor seleccionado de la región. El campeón conseguirá la clasificación directa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, mientras que los tres primeros lugares obtendrán un boleto al Mundial de Vóley 2027, que se disputará en Estados Unidos y Canadá.

La competencia tendrá un formato de todos contra todos, por lo que cada partido será determinante para la clasificación final. Perú buscará aprovechar esta oportunidad para volver a una Copa del Mundo, después de que su última participación mundialista se registrara en Japón 2010.

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