Este viernes 26 de enero, la Tercera Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada, del Ministerio Público, realizó diligencias en las instalaciones del estadio Iván Elías Moreno, en Villa el Salvador, con el objetivo de acopiar información respecto al uso de fondos otorgados por la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol (FPF). En los últimos días, el equipo 3 de la Fiscalía visitó también los recintos deportivos de clubes como Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sporting Cristal.

Las diligencias son parte de la investigación que se realiza contra los integrantes de la FPF, con Agustín Lozano a la cabeza, por presuntos delitos de organización criminal. En estos momentos, las autoridades indagan el uso de fondos otorgados a cada uno de los clubes que militan -o militaron, como es el caso de Deportivo Municipal- en la Primera División del fútbol peruano.

“Ministerio Público realizó diligencias en las instalaciones del estadio Iván Elías Moreno, en Villa el Salvador, a fin de acopiar información del club Centro Deportivo Municipal respecto al uso de fondos otorgados por la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol (FPF)”, apuntó la Fiscalía en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Esta visita al estadio de la ‘Academia’ fue el cuarto paso del Ministerio Público. Eso sí, no se descarta que más adelante los clubes que fueron investigados recientemente puedan volver a ser requeridos para conocer mayor información y así dar un veredicto final sobre el tema que involucra a Agustín Lozano y otros integrantes de la Federación.

“Las diligencias fueron efectuadas por la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada (Tercer Equipo), como parte de la investigación a miembros de la FPF, entre ellos Agustín Lozano, por los presuntos delitos de organización criminal y otros”, añadió la Fiscalía en su publicación en las redes sociales.

Cabe mencionar que los otros investigados de la FPF, además de Agustín Lozano, son Raúl Eduardo Bao García, Víctor Bellido Aedo, Luis Alberto Duarte Plata, Juan Enrique Dupuy García, José Carlos Isla Montaño, Gisella Karen Mandriotti Nigthingale, Sabrina Gisella Martín Zamalloa, Genaro Humberto Miñán Armanza, Osías Ramírez Gamarra y Arturo Ignacio Ríos Ibáñez.





¿Cómo van las investigaciones en contra de los miembros de la FPF?

A lo largo del 2023 fue moneda corriente los allanamientos por parte del fiscal Jorge Chávez Cotrina y su equipo de trabajo, quienes vienen investigando al presidente de la FPF, Agustín Lozano, así como a doce miembros más de su Junta Directiva. Esto a raíz de indicios que confirmarían la presunta conformación de una organización criminal dentro del máximo ente rector del fútbol peruano, dedicada a la administración fraudulenta y otros delitos.

En ese sentido, en diciembre del año pasado, Chávez Cotrina conversó con Ovación y dio detalles de cómo viene avanzando la investigación a su cargo y cuál es el proceso que seguirá su equipo cuando termine el deslacrado de todo lo que han recabado durante los allanamientos. Según informó el letrado, todo va en un 80 % y lo más seguro es que pronto tengamos novedades al respecto.

“Como es de conocimiento público, en el mes de febrero pasado, la fiscalía contra el crimen organizado que está a cargo del doctor Orihuela, por mandato judicial, llevó a cabo algunos actos de investigación como allanamientos de muy basta documentación y, en todo este tiempo, se avanzó con el 80 % del deslacrado, sin embargo las pesquisas van a continuar y mientras eso suceda los peritos revisarán los documentos en paralelo”, explicó.

En esa misma línea, Jorge Chávez Cotrina expuso que por ahora no puede aventurarse a contar más de la cuenta porque eso podría interferir con la investigación. Del mismo modo, señaló que Agustín Lozano y los miembros de su Junta Directiva -que vienen siendo sindicados- son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, como lo estipula la ley de nuestro país.

“Por ahora no se puede anunciar nada, porque eso sería interferir la investigación que viene realizando el fiscal provincial, quien viene manejando las evidencias tanto de cargo como de descargo de un debido proceso. No se puede decir a estas alturas nada sobre responsabilidades penales porque según la constitución toda persona es inocente hasta que no se le demuestre lo contrario”, remarcó.





