Molinos El Pirata: "No caeremos en la facilidad de contratar jugadores irresponsablemente"

Molinos El Pirata no quiere repetir los errores de otros equipos ascendidos que se despidieron rápido del Descentralizado por problemas financieros. Por ese motivo, su directiva se tomará bastante en serio la tarea de contratar refuerzos, sin escapar de los límites de su economía.



"La plantilla que formaremos estará supeditada al presupuesto que vamos a tener. No caeremos en la facilidad de contratar irresponsablemente a jugadores que después no vamos a poder pagar. No vamos a jalar a figuras rimbombantes por más que queramos", indicó el presidente del club norteño, Manuel Aguinaga, a Depor.

El directivo sostuvo que la adecuación a la economía de la institución es un requisito para los jugadores que llegue. El otro, y también importante, es la aprobación del entrenador, que todavía no está definido. La posibilidad de la continuidad de Juan Carlos Bazalar sigue en pie.

"El domingo, a más tardar, debemos designar al técnico, cuya elección también debe tener el respaldo del presupuesto. Luego de eso, empezaremos a evaluar a los refuerzos", finalizó el dirigente.

Molinos El Pirata ascendió a Primera División al campeonar la Copa Perú. En 3 años de vida institucional, el club norteño dio el salto a la máxima división en el que quiere avanzar a paso seguro.