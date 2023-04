Deportivo Municipal vs. UTC se miden EN VIVO y EN DIRECTO por la decimocuarta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1, en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador. Sin duda, un partido clave para ambas escuadras, ya que se encuentran en mitad de la tabla de posiciones y desde hace dos jornadas no conocen de triunfos. La transmisión estará a cargo de GOLPERU. No te pierdas detalles y minuto a minuto en Depor.

Sin duda, se verá un duelo aparte de pizarras, con Ángel Comizzo y Marcelo Grioni. Ojo, la ‘Academia’ no sabe lo que es sumar de a tres desde el compromiso con Sport Boys: en las dos últimas fechas perdieron con Universitario e igualaron con César Vallejo. Por su parte, el plantel de Marcelo Grioni empató con Deportivo Garcilaso y Atlético Grau.

Deportivo Municipal vs. UTC está programado para este domingo a la 3:30 p.m. (hora peruana) y será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de GOLPERU, canal que se emite por la señal de Movistar. Además de ello, Depor te brinda una amplia cobertura del encuentro, como ya es costumbre, en la que pondrá a tu disposición todos los detalles de la previa, el minuto a minuto y el post partido, con las declaraciones de las protagonistas del choque.

Cabe resaltar que no es la primera vez que Deportivo Municipal y UTC se enfrentarán por el campeonato de Primera División de Perú. Incluso, la última vez que chocaron fue justamente en Villa El Salvador: en aquella oportunidad, el ‘Gavilán’ se quedó con el triunfo gracias a los tantos de Gaspar Gentile y Donald Millán. Descontó Roberto Ovelar para la ‘franja’.

Ojo a un detalle, Deportivo Municipal llega a este encuentro con 14 unidades en la tabla de posiciones. Los de UTC, por su parte, también suman 14 puntos en el Torneo Apertura. Sin duda, será un compromiso de pronóstico reservado en el estadio Iván Elías Moreno.

Deportivo Municipal vs. UTC: ¿a qué hora es el partido?

Perú: 3:30 p.m.



Colombia: 3:30 p.m.



Ecuador: 3:30 p.m.



Argentina: 5:30 p.m.



Chile: 5:30 p.m.



Brasil: 5:30 p.m.

Deportivo Municipal vs. UTC: ¿dónde se juega el partido?





