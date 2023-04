Luego de varias horas de incertidumbre, este domingo se confirmó que Tiago Nunes se mantendrá como director técnico de Sporting Cristal, tal como lo dio a conocer el propio brasileño en una conferencia de prensa llevada a cabo en La Florida junto al presidente del club, Joel Raffo. Del mismo modo, dio detalles de lo que sucedió el pasado viernes en el estadio Alberto Gallardo, día en el que puso su cargo a disposición.

Tal como pude verse en el recinto rimense, Nunes y Yoshimar Yotún de enfrascaron en una discusión tras el empate con César Vallejo. El entrenador explicó que esto de dio por un desacuerdo con algunos futbolistas, que habían decidido no despedirse de la hinchada como protesta por los insultos que les habían proferido antes, durante y después del encuentro.

“Hubo una discusión entre el entrenador y algunos jugadores, por alguno que teníamos un acuerdo de saludar a la gente, por todo lo que se generó durante el partido, la cantidad de insultos que los jugadores recibieron desde el calentamiento hasta el final del partido. Yo no me puse de acuerdo. A partir de ahí, dentro del camerino puse mi cargo a disposición del presidente y al director deportivo”, reveló.

Asimismo, en otro momento del diálogo con los medios de comunicación explicó los motivos que lo llevaron a poner su cargo a disposición de la directiva ‘celeste’, el mismo que no fue aceptado por Joel Raffo, quien le dio su voto de confianza para seguir al mando del proyecto deportivo en Sporting Cristal.

“Yo puse mi cargo a disposición porque creo que hay cosas del fútbol, hay momentos en el que tenemos que hacer cambios y una vez el cambio de entrenador ayuda al club, porque es un nuevo tipo de oxigeno, un nuevo discurso, es algo que puede quizás meter a todos los jugadores. Entonces, puse mi cargo a disposición del presidente pensando en el bien mayor del club”, agregó.

Nunes reafirmó su compromiso con el club y los objetivos trazados a comienzos de la temporada. El brasileño cree firmemente que tienen las herramientas para revertir este mal momento por el que están atravesando. “Creo a muerte en este proyecto, creo muchísimo en lo que estamos haciendo. Después de esto, el presidente no ha aceptado que yo saliera, me dijo que yo era importante para el club. Yo recibí esta misma indicación por parte de los jugadores, tuve una charla directa con nuestro capitán Yoshimar Yotún”, contó.

“Entonces desde ahí, me sentí totalmente respaldado para continuar enfocado. Soy el entrenador de Sporting Cristal, en ningún momento he renunciado. Hoy me siento fortalecido para sacar adelante a los jugadores, porque sí, necesitamos resultados”, puntualizó.

Tiago Nunes estuvo acompañado de Joel Raffo en la conferencia de prensa. (Foto: César Bueno / GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego del último empate por 1-1 ante César Vallejo, Sporting Cristal volverá a jugar este martes 2 de mayo cuando le toque recibir a The Strongest por la tercera jornada del Grupo D de la Copa Libertadores. Este partido está programado para las 9:00 p.m. y se disputará en el estadio Nacional.

Tras las dos primeras derrotas frente a Fluminense (1-3) y River Plate (4-2), los rimenses están obligados a ganar si no quieren despedirse de manera prematura de la posibilidad de luchar por conseguir el pase a octavos de final o, en su defecto, a dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana. No tendrán margen de error frente a los bolivianos.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.