El último martes, el fútbol peruano sufrió una sensible partida: Roberto Chale falleció a los 77 años. Recordado como un ídolo en Universitario de Deportes (donde conseguió tres títulos como jugadores y dos como técnico) y una leyenda en la Selección Peruana -estuvo y brilló en el equipo que jugó el Mundial de México 1970-. En medio de este gran dolor, su hija Alexandra se pronunció y resaltó cómo don Roberto luchó en los últimos años con su enfermedad.

“Son momentos difíciles, duros, tristes, que uno no quiere que lleguen nunca. Después de una larga lucha contra las enfermedades que tenía, no quería dejarlos ganar, luchó hasta el final con toda la garra y fortaleza que siempre ha tenido. Me consuela mucho que ya no esté sufriendo y ya está descansando. Merece descansar, cuidándonos desde dónde está, nunca lo dejó de hacer”, contó a Juan Carlos Esteves.

A su vez agradeció las muestras de efecto que viene recibiendo en las últimas horas, valorando el legado de su padre: “Él vive en nosotros, sus recuerdos, su carisma, su forma de ser, su alegría, todo eso vamos a recordar por siempre. Es una persona idolatrada y eso nos debe llenar de orgullo como familia. Es enorme el cariño, a nivel mundial, me llaman desde muchos lados, es imposible poder contestar todos los mensajes y llamadas”.

Alexandra también contó los últimos momentos de su padre quien, hace algunos días, había sufrido una recaída en su estado de salud: “Falleció a las 7:50 p.m. Mi mamá no pudo ir toda la semana, pero la espero para despedirse. Se despidió y cuando entró en agonía tuvimos que salir. Fue larga su agonía y ya está descansando, hay que dejarlo partir”.

Justamente, el año pasado, tuvo que ser ingresado al hospital Rebagliati debido a un agravamiento de la diabetes que padecía. Si bien su salud parecía estar controlada, en marzo de este año regresó a la Unidad de Cuidados Intensivos del conocido nosocomio; esto generó mayor preocupación entre sus familiares, amigos más cercanos e hinchas.

Cuatro meses después de su último deterioro público, la vida de Roberto Chale se apagó en medio de la conmoción y dolor de todas las personas que lo conocieron y compartieron tiempo a su lado, recordando con nostalgia y tristeza en estos momentos el inconfundible sentido de humor del popular ‘Niño Terrible’ durante su carrerea en el fútbol, una que se extendió por más de cinco décadas, entre su rol como futbolista y director técnico.

El legado de Roberto Chale

La carrera deportiva de Roberto Chale como volante estuvo marcada principalmente por Universitario de Deportes, donde ganó tres títulos (1966, 1967 y 1969). Estas grandes actuaciones lo llevaron a la Selección Peruana para disputar el Mundial de México 70, donde anotó un gol en la victoria por 3-0 sobre Marruecos en la primera fase. También militó en Centro Iqueño, Defensor Lima, Sport Boys, Sporting Cristal, Deportivo Municipal, Valencia de Venezuela y Universidad Católica de Ecuador. Como entrenador ganó el título nacional con Universitario en 1999 y 2000, y en 1985 dirigió a la Bicolor. Su último compromiso profesional fue como DT de la ‘U’, entre 2015 y 2017. Conquistó el torneo Apertura del 2016.





