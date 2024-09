La derrota en Quito por 1-0 ante Ecuador puso cuesta arriba la situación de la Selección Peruana en las Eliminatorias 2026. Con solo tres puntos en las primeras ocho jornadas, la Bicolor se encuentra en el último lugar de la tabla de posiciones y el objetivo de llegar al próximo Mundial -que se disputará en Estados Unidos, México y Canada- se va alejando cada vez más. Si bien es cierto que el equipo dirigido por Jorge Fossati viene mostrando una solidez defensiva importante, la gran deuda del técnico uruguayo al frente del combinado nacional sigue siendo el poco juego asociativo en el mediocampo y -sobre todo- la falta de ideas en ataque cuando los rivales consiguen abrir el marcador.

El partido ante Colombia, que se jugó el pasado viernes, dejó muchas cosas para rescatar en cuanto a actitud y a las intenciones de buscar el arco rival, por lo que la tarea principal era que se pueda sostener el rendimiento mostrado y trasladarlo también al duelo frente a los ecuatorianos; sin embargo, esto no pasó y el nivel del equipo estuvo muy lejos de lo esperado. La blanquirroja hizo encuentro muy pobre a nivel ofensivo y nunca pudo realizar al menos cuatro pases en campo rival, pero lo que más sorprendió fue que Fossati no llegó a utilizar a jugadores de mayor inventiva y que pudieran general peligro a los locales como Bryan Reyna, quien se quedó en el banco de los suplentes, o a Joao Grimaldo, que no estuvo si quiera en la lista de convocados.

La situación de Bryan Reyna y Joao Grimaldo

Para esta última convocatoria, Jorge Fossati prescindió de futbolistas experimentados como Paolo Guerrero, André Carrillo y Christian Cueva porque no tuvieron minutos de juego en sus clubes, tras la participación en la Copa América. Por esta razón, se pensaba que otros elementos más jóvenes podrían tener protagonismo en la fecha doble de Eliminatorias 2026, pero no fue así. Aunque es el entrenador quien ve los jugadores durante los entrenamientos y debe tomar las decisiones sobre quién decide utilizar o no, volvió a dar muestras claras de que no confía plenamente en Bryan Reyna y Joao Grimaldo en su sistema de juego, que son extremos naturales y fueron reubicados por el uruguayo en varias oportunidades para que puedan entrar en su ya inamovible 3-5-2.

Pese a los recientes problemas con su DT en Belgrano, Bryan Reyna llegaba a estos partidos con buen rodaje en el fútbol argentino e ingresó sobre el final ante Colombia, pero no tuvo mucho tiempo como para mostrarse y su presencia no le cambió la cara al equipo en ataque. Para el siguiente duelo contra Ecuador, se pensaba que iba tener más minutos por el desgaste de Álex Valera y Gianluca Lapadula, así como también para aprovechar su velocidad y gambeta -ante la falta de ideas- pero Fossati prefirió el ingreso de Santiago Ormeño para refrescar la zona ofensiva y dejó al ‘Picante’ sin la oportunidad de jugar el encuentro, a pesar de que el contexto del partido a alguien arriba con más dinámica y movilidad, algo que el delantero mexicano no tiene como características principales.

Por otro lado, la situación de Joao Grimaldo es la que más llama la atención. Su participación en la Copa América se vio limitada a solo 19 minutos ante Chile y no volvió a aparecer con Canadá ni con Argentina. El ex Sporting Cristal dejó buenas sensaciones cada vez que pisó el campo de juego con la Selección Peruana y con la experiencia de haber tenido ya minutos en el fútbol europeo con el Partizan de Belgrano, se creía que era el momento de que tenga más oportunidades y no fue así. El futbolista de 21 años -convocado por el ‘Nono’ para estos partidos de Eliminatorias- no solo no fue utilizado, sino que ni siquiera lo consideró en la planilla final para ambos encuentros y no estuvo en el banco de los suplentes, tal y como le sucedió también a Maxloren Castro, quien sorprendió en los entrenamientos en Videna y fue llamado para reemplazar a Franco Zanelatto.

Números de Reyna y Grimaldo con Fossati en la Bicolor

Jugador Partidos Goles Asistencias Minutos Bryan Reyna 4 - - 160′ Joao Grimaldo 3 1 - 123

*9 partidos jugó la Selección Peruana con Jorge Fossati al mando (4 amistosos, 3 por Copa América y 2 por Eliminatorias)

Joao Grimaldo y Bryan Reyna son dos de los jugadores más desequilibrantes de la Selección Peruana. (Foto: Composición / AFP)

¿Por qué Jorge Fossati no los toma en cuenta?

Desde que Jorge Fossati llegó al Perú para dirigir a Universitario de Deportes en 2023, se conoció que su sistema de juego es innegociable para él. Esto lo llevó a recibir muchas críticas por parte de los hinchas cremas por su falta de planes alternativos -más allá del 3-5-2- ante contextos complicados; sin embargo, esta situación se redujo luego de que los resultados con los cremas se fueran dando y el uruguayo consiguiera el título nacional aquel año. Su buena temporada en el fútbol nacional llamó la atención en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y le ofreció el puesto en la Selección Peruana después de la salida de Juan Reynoso, sabiendo de antemano la filosofía y estilo de juego del entrenador charrúa.

En sus primeros partidos, el estratega comenzó a implantar su línea de tres, junto a dos carrileros, tres mediocampistas y dos delanteros en la Bicolor. Esto trajo consigo una serie cambios para distintos jugadores, pero sobre todo para los extremos ofensivos, quienes dejaron de tener lugar y una posición fija con este sistema. En el caso de Joao Grimaldo, el futbolista pasó a jugar como un volante interior, mientras que Bryan Reyna también tuvo que centralizar su ubicación y ser el acompañante de un delantero referencial. Si bien han tenido minutos con Fossati jugando de esta manera, nunca llegaron a ser los suficientes para que puedan adaptarse al 100 % y, frente a los pocos partidos de preparación, el DT prefirió utilizar a otros futbolistas en su posición natural u otras estrategias que no incluían a estos dos elementos.

De hecho, el periodista Julián Fernández -en una entrevista con el diario Depor durante la participación de la Bicolor en la Copa América- ya había advertido la situación con estos futbolistas y aseguró que es complicado que puedan encajar con el estilo de juego de Jorge Fossati. Además, también señaló que los mediocampistas con mayor creatividad podrían tener problemas. “Este sistema táctico tan rígido de Fossati deja sin oportunidades a los extremos y le hace más difícil el juego para volantes como (Piero) Quispe”, explicó el comentarista de RPP y Estudio Fútbol de A Presión.

Ante el complicado panorama que vive la Selección Peruana en las Eliminatorias 2026, Jorge Fossati deberá decidir si continúa confiando en su propuesta o si se atrave a modificar para los próximos encuentros, ya que hasta el momento la Bicolor no consiguió los resultados esperados y tampoco se vio una mejoría en la parte ofensiva, algo que quedó muy en evidencia desde el torneo jugado en Estados Unidos, donde el combinado nacional quedó eliminado sin marcar un solo gol. Mientras tanto, tras el duelo en Quito y pese a la derrota, el uruguayo se mostró esperanzado con lo que se viene: “Lo que me demostraron en los entrenamientos, convivencia, actitud me hace seguir creyendo mucho, a pesar de los resultados. A seguir mejorando y corrigiendo; ahora, dentro un mes, tratar de hacer mejor las cosas”, afirmó.





