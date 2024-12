Aunque el plan de Universitario de Deportes era mantener la base del equipo bicampeón, no llegó a un acuerdo para que Nelson Cabanillas extienda su contrato y continúe en el plantel. Tras su salida del conjunto de Ate, se conoció que el futbolista tenía todo arreglado para seguir su carrera en Arequipa y, este domingo 1 de diciembre, Melgar hizo oficial la llegada del jugador, mediante una comunicación a través de sus redes sociales, por lo que vestirá la camiseta del cuadro ‘Dominó' la próxima temporada.

“Le damos una grata bienvenida a nuestro nuevo refuerzo, Nelson Cabanillas, lateral de 24 años, que se suma al Dominó para rugir durante la presente temporada”, indicó la publicación de FBC Melgar en sus redes sociales.





Nelson Cabanillas fue oficializado en Melgar. (Captura)

Asimismo, tras confirmar la llegada del lateral de la ‘U’, el club anunció la incorporación de un nuevo atacante: Percy Liza. A través de sus redes sociales, el equipo arequipeño dio la bienvenida al delantero: “Le damos una grata bienvenida a nuestro nuevo refuerzo, Percy Liza, delantero peruano de 24 años 🇵🇪 que, con su 1.85 m, se suma al Dominó para rugir durante la presente temporada”.

Cabe destacar que, Melgar anunció las salidas de Kevin Sandoval, Matías Noble, Jean Pierre Archimbaud, Leonel Galeano y Paolo Reyna.





Nelson Cabanillas, su salida de la ‘U’ y llegada a Melgar

En una entrevista para el programa ‘Palabra de Hincha’, Cabanillas habló sobre el bicampeonato con la ‘U’ y lo que fue su temporada luchando partido a partido para afianzarse por la banda izquierda. “El título tapa muchas cosas, pero yo siempre hago un balance de lo bueno y lo malo. Creo que al final, con altas y bajas, mi objetivo era afianzarme en el puesto, y lo logré gracias a la competencia con Portocarrero”, declaró el lateral nacional.

En esa misma línea, comentó lo que fue su despedida del club crema. “Fue muy difícil salir del equipo del cual soy hincha, por eso las conversaciones se extendieron hasta el final [...] Más allá de lo económico, uno busca crecimiento y Melgar es un equipo que siempre pelea arriba, donde siento que voy a aportar mucho”, agregó.

Y aunque ya es prácticamente jugador del ‘Dominó’, Cabanillas también se refirió al interés y la opción que tuvo de llegar a La Victoria, la cual al final descartó. “Nunca negué que tuve contacto con Alianza Lima, pero uno tenía que estar enfocado en el final del campeonato. Me incliné por Melgar, por el proyecto que me ofrecían y por los temas que están pasando en Alianza Lima, pero no descarto jugar en Alianza Lima”, apuntó.





Nelson Cabanillas. (Foto: Agencias).





¿Cuándo iniciará la Liga 1 2025?

El Comité de Competiciones, junto a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), están terminando de definir detalles importantes sobre el campeonato nacional en 2025. A falta de confirmación, se conoció que la posible fecha de inicio del Torneo Apertura es el jueves 23 de enero. El cuarto fin de semana de enero se jugaría la primera jornada del certamen. Recordemos que en anteriores ediciones llegó a arrancar en febrero o incluso en marzo.

Dentro de los motivos de las autoridades para iniciar el campeonato nacional en esa fecha está alinear el calendario de la Liga 1 con el resto de las competiciones en Sudamérica. Dos torneos importantes que se juegan todos los años son la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, y muchas veces los clubes peruanos llegaron con poco rodaje y fueron superados fácilmente. De esta forma, los equipos llegarán a los torneos internacionales en mejor forma.

Por otro lado, la Selección Peruana tendrá encuentros decisivos en 2025, por las últimas fechas de las Eliminatorias al Mundial 2026 y un calendario ordenado permitirá no interferir con las convocatorias de los jugadores que son parte de clubes nacionales.









