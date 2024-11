Cuando el desgate de los años pasa factura y el cuerpo ya no es el mismo de antes, un jugador profesional debe tomar la decisión de retirarse del fútbol. Eso sí, colgar los chimpunes no necesariamente significa alejarse de la pelota. En los últimos años, hemos visto que exfiguras siguen estando en actividad, no en una cancha como tal, sino en grass sintético con alguno que otro reencuentro, o con la famosa Copa Leyendas, torneo de Fútbol 7 que reúne a reconocidos exfutbolistas, que además de recordar sus dotes con el balón, viven intensamente cada duelo como una verdadera final.

Justamente, una situación particular se vivió en la cuarta fecha de la Copa Leyendas 2024 entre los equipos de Universitario y Sporting, cuando Juan Manuel Vargas tuvo un cruce con Andrés Mendoza. Corría el minuto 7 del segundo tiempo, el partido estaba igualado (1-1) y en una jugada el ‘Loco’ fue a marcar con intensidad al ‘Cóndor’. El exdelantero celeste, en su afán de proteger el balón, extendió su brazo e impacto el rostro del excrema.

El ‘Loco’ se tomó la boca y acusó el golpe, pero el árbitro no pitó infracción. Vargas reaccionó de la peor manera, se acercó a Mendoza y le propinó una cachetada que lo hizo retroceder. La respuesta del ‘Cóndor’ fue acercarse a decirle algunas palabras, Juan Manuel volvió a intentar agredirlo, pero solo hizo el ademán de hacerlo. Por este cruce, la seguridad tuvo que intervenir para calmar la situación.

Por unos cuantos minutos el partido se paralizó, el resto de exjugadores intentó apagar el tenso momento, pero Andrés Mendoza se mostró muy mortificado por el golpe recibido, mientras que por su lado Vargas reclamaba el codazo sufrido segundos antes del cachetadón. Finalmente, las acciones prosiguieron, pero el hecho fue viralizado en redes sociales.

Tras ese tenso momento y como si se tratarse de un partido oficial, ambos exjugadores se juntaron acabado el partido para conversar. Intercambiaron algunas palabras y arreglaron sus diferencia en el campo. Para sorpresa de muchos, el árbitro no expulsó a ninguno luego de ese golpe y solo les mostró tarjeta amarilla, solo salieron unos minutos de la cancha para bajar las revoluciones.

Fueron compañeros en la Selección Peruana

La cachetada de Vargas a Mendoza sorprendió a muchos, sobre todo porque ambos fueron compañeros en la Selección Peruana. El ‘Loco’ llegó a Videna cuando el ‘Condor’ ya tenía un proceso eliminatorio pasado. Curiosamente, cuando debutó Juan Manuel con la ‘Bicolor’, en 2004 ante Paraguay, el exdelantero de Brujas de Bélgica fue titular.

Ambos estuvieron juntos en la selección durante un proceso clasificatorio más, hasta que, camino a Sudáfrica 2010, Chemo del Solar dejó de convocar a Andrés Mendoza tras el escándalo del hotel ‘Golf Los Incas’, en el que señalaron al ‘Cóndor’ como uno de los protagonistas por un hecho extradeportivo en la concentración del equipo.

Tras ello, el exdelantero, recordado por fallar un gol cantando ante Ecuador, dejó de ser citado; mientras que el ‘Loco’ perduró un tiempo más con la ‘sele’, dejando momentos imborrables como la gran carrera y asistencia para el gol de Johan Fano ante Perú o el gol ante Colombia en la Copa América 2011; el exFiorentina dejó de ser llamado en 2016.

