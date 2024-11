Aunque el plan de Universitario de Deportes era mantener al equipo bicampeón para la próxima temporada, resultaba casi imposible poder retener a todos sus elementos importantes. Nelson Cabanillas fue el primero que se despidió del club luego de ser parte de los dos títulos del 2023 y 2024 y su futuro está en Melgar, donde será anunciado en los próximos días. Tras su salida de Ate, el lateral izquierdo rompió su silencio e hizo un análisis sobre su temporada, asimismo contó cuán real fue la opción de llegar a Alianza Lima.

En una entrevista para el programa ‘Palabra de Hincha’, Cabanillas habló sobre el bicampeonato con la ‘U’ y lo que fue su temporada luchando partido a partido para afianzarse por la banda izquierda. “El título tapa muchas cosas, pero yo siempre hago un balance de lo bueno y lo malo. Creo que al final, con altas y bajas, mi objetivo era afianzarme en el puesto, y lo logré gracias a la competencia con Portocarrero”, declaró el lateral nacional.

En esa misma línea, comentó lo que fue su despedida del club crema luego de no llegar a un acuerdo para su renovación de contrato y su llegada a Arequipa. “Fue muy difícil salir del equipo del cual soy hincha, por eso las conversaciones se extendieron hasta el final [...] Más allá de lo económico, uno busca crecimiento y Melgar es un equipo que siempre pelea arriba, donde siento que voy a aportar mucho”, agregó.

Y aunque ya es prácticamente jugador del ‘Dominó', Cabanillas también se refirió al interés y la opción que tuvo de llegar a La Victoria, la cual al final descartó. “Nunca negué que tuve contacto con Alianza Lima, pero uno tenía que estar enfocado en el final del campeonato. Me incliné por Melgar, por el proyecto que me ofrecían y por los temas que están pasando en Alianza Lima, pero no descarto jugar en Alianza Lima”, apuntó.

El mensaje de despedida de Universitario

A través de sus redes sociales, Universitario de Deportes le dedicó un mensaje a Nelson Cabanillas, quien no seguirá en el club la próxima temporada. “Gracias por todo, bicampeón. Agradecemos a Nelson Cabanillas Jesús por su garra y entrega, fundamentales durante las seis temporadas que compartimos juntos. Éxitos en tus próximos retos”, publicó la institución crema.

Tras cuatro temporadas, Cabanillas se fue de la ‘U’’. El lateral izquierdo fue una pieza clave en los éxitos recientes de Universitario, donde los hinchas destacan lo reflejado en el 2023. Aunque el 2024 no comenzó como titular, debido a la incorporación del ecuatoriano Segundo Portocarrero, recuperó el protagonismo en la segunda mitad de la temporada. En total, participó en 30 partidos, 16 de ellos como titular, registró una asistencia y también se destacó en labores defensivas, con promedios de 2.6 recuperaciones y 1.0 quites por partido.

¿Cuándo iniciará la Liga 1 2025?

El Comité de Competiciones, junto a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), están terminando de definir detalles importantes sobre el campeonato nacional en 2025. A falta de confirmación, se conoció que la posible fecha de inicio del Torneo Apertura es el jueves 23 de enero. El cuarto fin de semana de enero se jugaría la primera jornada del certamen. Recordemos que en anteriores ediciones llegó a arrancar en febrero o incluso en marzo.

Dentro de los motivos de las autoridades para iniciar el campeonato nacional en esa fecha está alinear el calendario de la Liga 1 con el resto de las competiciones en Sudamérica. Dos torneos importantes que se juegan todos los años son la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, y muchas veces los clubes peruanos llegaron con poco rodaje y fueron superados fácilmente. De esta forma, los equipos llegarán a los torneos internacionales en mejor forma.

Por otro lado, la Selección Peruana tendrá encuentros decisivos en 2025, por las últimas fechas de las Eliminatorias al Mundial 2026 y un calendario ordenado permitirá no interferir con las convocatorias de los jugadores que son parte de clubes nacionales.

