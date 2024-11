La situación de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) -por las investigaciones a Agustín Lozano (presidente de la institución) en el caso de ‘Los Galácticos’- no es el único problema que ronda en el balompié nacional y el caos sigue gobernando distintos aspectos. Este viernes se reveló que hay clubes de Liga 1 y Liga 2 que mantienen deudas vigentes con sus jugadores. Jhonny Baldovino, asesor legal de la SAFAP (Agremiación de futbolistas), contó más detalles sobre esta problemática y dio a conocer hasta cuando esperarán las regularizaciones para evitar ser incluidos en una lista que presentarán el próximo 2 de diciembre.

“Si bien ya teníamos todo preparados sobre las deudas que aún existen con un buen grupo de jugadores, no enteramos que algunos clubes no han recibido pagos de la televisión y nos informaron que entre ayer y hoy deberían regularizar esta situación para que puedan cumplir con el pago de sus remuneraciones del mes de octubre. Hemos decidido presentar la lista de deudas recién el día lunes para darle chance a los clubes y puedan ponerse al día en sus pagos”, declaró en entrevista con Radio Ovación.

El presidente de la SAFAP reveló el preocupante número de jugadores que todavía no han recibido todos los pagos: “En estos momentos, aproximadamente son 200 jugadores, entre Liga 1 y 2, a los que se les ha incumplido. Igual sucede como con los jugadores que tienen contrato continuado y tienen que recibir su remuneración por el mes de noviembre”.

No ajeno a la situación del directorio de la FPF, Baldovino se refirió a las últimas declaraciones de Dupuy (ex miembro), quien expuso sus razones para dejar de pertenecer al grupo, evidenciando que no existe un afán de generar cambios con una comisión normalizadora.

“Ha explicado bastante bien las razones por las cuales deja de pertenecer al directorio de la FPF porque, según sus propias palabras, no encontró un ánimo de cambio, de autocrítica y no le pareció correcto que se siga diciendo ‘acá no pasa nada, seguimos para adelante’ como si la situación en el fútbol peruano estuviera en el mundo de las maravillas en lo deportivo, institucional y también en tema de imagen porque también hay que agregarle a esa mochila pesada este problema legal que vive la Federación, y que no ha acabado, sino todo lo contrario, el proceso se ha iniciado”, argumentó al respecto.

Jhonny defendió a Dupuy y manifestó que es uno de los que analizar mejor la situación actual del fútbol peruano: “Fue al único a quien excluyeron de las investigaciones, y eso habla que él no se deja llevar ni por la presión, ni por la mayoría sino simplemente da sus puntos de vista y, si no son aceptadas ya es otro tema. Precisamente, en el último directorio, sugirió que la FIFA envíe una comisión normalizadora tomando en cuenta que los involucrados de este problema legal forman parte del actual directorio”.





¿Cuándo iniciará la Liga 1 2025?

El Comité de Competiciones, junto a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), están terminando de definir detalles importantes sobre el campeonato nacional en 2025. A falta de confirmación, se conoció que la posible fecha de inicio del Torneo Apertura es el jueves 23 de enero. El cuarto fin de semana de enero se jugaría la primera jornada del certamen. Recordemos que en anteriores ediciones llegó a arrancar en febrero o incluso en marzo.

Dentro de los motivos de las autoridades para iniciar el campeonato nacional en esa fecha está alinear el calendario de la Liga 1 con el resto de las competiciones en Sudamérica. Dos torneos importantes que se juegan todos los años son la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, y muchas veces los clubes peruanos llegaron con poco rodaje y fueron superados fácilmente. De esta forma, los equipos llegarán a los torneos internacionales en mejor forma.

Por otro lado, la Selección Peruana tendrá encuentros decisivos en 2025, por las últimas fechas de las Eliminatorias al Mundial 2026 y un calendario ordenado permitirá no interferir con las convocatorias de los jugadores que son parte de clubes nacionales.





