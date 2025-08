El partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal no tuvo goles, pero sí tarjetas: 13 en total, con 10 amarillas y tres rojas. Maxloren Castro y Sergio Peña fueron expulsados en la cancha, y Gaspar Gentile también vio la roja tras el pitazo final por reclamar. El arbitraje de Augusto Menéndez fue cuestionado por ambos lados, y Néstor Gorosito en conferencia de prensa no pudo ocultar su molestia y resignación con los jueces, como a lo largo de la Liga 1.

El DT blanquiazul fue tajante: “Con respecto a los árbitros, no se puede hacer nada. Al menos desde que yo llegué, es así. Nosotros no podemos hacer nada”. De cara a su próximo partido, ante Ayacucho FC de visita este sábado, tendrá que replantear su once con dos bajas obligadas -Peña y Gentile-, sumado a las lesiones de Paolo Guerrero y Eryc Castillo.

“Son jugadores importantes los que faltan, pero todos son jugadores importantes. Han dado muestra que en momentos clave aparecen. Tenemos un plantel parejo, muy parejo”, señaló ‘Pipo’, luego de sumar su segundo empate consecutivo en Matute y resignar posiciones en la tabla en el inicio del Torneo Clausura.

Alianza Lima sumó su segundo empate consecutivo en Matute. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

Yendo al tema netamente futbolístico, el DT se quedó con el sinsabor de no sacar los tres puntos. “Creo que merecimos ganar en el desarrollo de los 90 minutos sin haber tenido una superioridad abrumadora, pero fuimos un poco más que ellos. Nos faltó en la última parte de la cancha tener un poco más de paciencia”, señaló.

De 12 puntos posibles, Alianza Lima solo sumó 5 y cerró la fecha 4 en el sexto lugar. Quedó a cinco puntos de Universitario y Sporting Cristal, y a siete del líder Cusco FC. Sin embargo, para Gorosito esa diferencia no es un tema para alarmarse porque considera que falta mucho tramo en el Torneo Clausura.

“Todavía falta un montón, pero seguro que hemos perdido puntos. Los puedes recuperar en los partidos directos. Todavía falta muchísimo, pero estamos bien. No creo que sea una cosa alarmante. Nos preocupan algunas situaciones, pero tampoco es una locura”, apuntó el argentino.

Eryc Castillo no jugó ante Sporting Cristal por lesión. (Foto: Alianza Lima)

Otra crítica al arbitraje

Jorge Zúñiga, socio y presidente de la Junta de Acreedores del club, fue más crítico que Néstor Gorosito, DT de Alianza Lima, con respecto al arbitraje de Augusto Menéndez. Apenas acabó el partido en Matute, no dudó en señalar la labor del juez en su cuenta de ‘X’.

“Se buscó el resultado hasta el final, pero con este tipo de arbitrajes es difícil competir. Nuevamente hago un llamado a la Conar a proteger la integridad de los jugadores y aplicar el reglamento con criterio. Valoro el esfuerzo del equipo, seguimos en el objetivo”, señaló el presidente de Aliancistas del Perú.

Ojo, no se descarta que Alianza Lima presente algún reclamo contra el arbitraje del partido ante Sporting Cristal, e incluso pueda apelar por la expulsión de Gaspar Gentile tras el pitazo final. Se espera el informe arbitral para conocer las razones.

