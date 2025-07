Hace un par de meses, Alianza Lima cayó sobre el final ante Cienciano en Matute con un gol de penal de Christian Cueva. Un desenlace caliente que acabó con Néstor Gorosito cruzando toda la cancha y haciendo gestos sobre el arbitraje de Bruno Pérez, quien fue lapidario con su informe. Por ese hecho el DT aliancista fue sancionado con ocho fechas sin poder dirigir desde el banco de suplentes. Por ello, ‘Pipo’ recordó que ese mismo árbitro dirigirá el decisivo partido entre Universitario y Deportivo Garcilaso en Cusco, clave para la definición del Torneo Apertura.

“Que Bruno Pérez vaya a dirigir ahora, ojalá que tenga un buen partido y que le vaya bien, pero es raro, no es normal. Porque una forma de protegerse de la CONAR es no ponerlo. Es una presión para él, para no demostrar lo que todos piensan”, declaró ‘Pipo’ en L1 Radio.

De hecho, el argentino reconoció el buen momento de la ‘U’, pero volvió a tocar el arbitraje. “Los dos hemos hecho méritos para salir campeones. Tenemos que hacer nuestro trabajo que es ganar los dos partidos y esperar. La ‘U’ es un muy buen equipo y lo ha demostrado durante todo el torneo, que ha sido parejo. Dios quiera que en esta ocasión Bruno Pérez no se equivoque ni a favor ni en contra”, agregó.

Néstor ‘Pipo’ Gorosito fue expulsado, tras invadir el terreno de juego en pleno partido de Alianza Lima vs Cienciano en Matute. Bruno Pérez fue el árbitro. (Captura)

Siguiendo en esa línea, explicó el por qué Universitario y Alianza Lima están peleando en la parte alta de la tabla, pero también comentó que los cremas tienen una ventaja en esta recta final.

“La otra vez escuchaba que alguien decía “cada vez que Alianza vuelve del descanso, no puede mantener el nivel que traía antes”. Pero si se van 6 a 7 jugadores a la selección, que no estuvieron entrenando con nosotros. Creemos que la ‘U’ nos lleva una ventaja en ese sentido", detalló el ‘Pipo’.

Ya entrando al tema futbolístico, destacó a tres jugadores en especial. “Erick (Noriega) tiene unas condiciones bárbaras, él se siente jugando mejor de defensa central que de volante central, porque cuando juegas en el medio juegas todo el partido ahogado y a él le cuesta un poco acostumbrarse a eso. Atrás, que es muy difícil, se siente con más aire y tiene más rendimientos muy buenos. Eso sí te digo, con Zambrano y Garcés en una valija le voy a jugarle al Real Madrid, esos dos son una fiera”, apuntó.

Erick Noriega es seguido por equipos del extranjero y pronto podría dar el salto. (Foto: @AlianzaLima)

Con respecto a la competencia entre Paolo Guerrero y Hernán Barcos, dijo que “si juega Hernán, Paolo pone ‘puchero’. Si pongo a Paolo, Hernán se va enojado. Es completamente normal. Por ahí hay uno que está haciendo goles y no lo podemos sacar. Es una carta semanal brava, incómoda, difícil, pero se han manejado como profesionales los dos”.

También dio detalles de la llegada de Sergio Peña. “Es un jugador de selección que tiene muy buen pie, es un ‘8′, ’10′, doble ‘5′, más que jugar de espaldas le gusta jugar de frente al arco rival. Tengo entendido que si PAOK dice que sí, ya está todo acordado", agregó Gorosito.

Por último, confirmó que hace poco lo llamaron de Argentina. “Sí, me habían llamado (de San Lorenzo). Franco (Navarro) y ‘Coté’ (Bellina) me agarraron y yo les dije que estoy bien, estoy tranquilo, firmé por un año y me voy a quedar. Yo me quedo”, aseguró.

