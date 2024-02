Los esfuerzos desplegados contra la piratería de contenidos continúan a paso firme y suman en cada iniciativa a diversos sectores. Esta problemática representa un perjuicio que se ve reflejado en distintas instancias futbolísticas y a todo nivel. A modo de ejemplo, se estima que las conexiones ilegales durante los partidos de Argentina, Brasil y Venezuela de la 3ra y 4ta fecha de clasificatorias para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, generaron una pérdida de más de USD $60 millones.

Perú no es ajeno a este flagelo. Según datos de BB Media, compañía internacional de Data Science especializada en medios y entretenimiento, nuestro país se encuentra entre los tres territorios de América Latina con mayor penetración de consumo pirata online con un 47%, junto a Ecuador (55%) y Colombia (48%), cifras que revelan la urgente necesidad de tomar medidas ante esta amenaza que reduce los ingresos de selecciones y clubes, que genera pérdidas de empleos, y que debilita las posibilidades de fortalecer la infraestructura y la competitividad de equipos y jugadores a nivel local e internacional.

Situación que también afecta a los hinchas, que al utilizar sitios o servicios ilegales se exponen a ser víctimas de fraudes, ciber-ataques y maniobras extorsivas al entregar información personal a organizaciones criminales. En tanto que quienes generan o gestionan páginas ilegales o comercian conexiones fraudulentas, están expuestos al rigor de la ley y son susceptibles del pago de multas y penas privativas de la libertad, según lo establecido en el Código Penal peruano.

“No seas un hincha bamba”, el nuevo spot antipiratería del fútbol peruano

En el marco del reciente inicio de la nueva edición de la Liga1, llega la nueva pieza audiovisual: “No seas un hincha bamba”, que en 50 segundos y con la participación de Cristian Benavente, Ángelo Campos, Jesús Castillo, Santiago González, Yorleys Mena y Renato Solís; habla directamente de hincha a hincha sobre lo que es verdaderamente querer y apoyar a un club, señalando que si bien situaciones como no poder asistir siempre al estadio o no tener la última camiseta, son comprensibles, el consumo pirata de contenido no sólo no lo es, sino que ocasiona un gran perjuicio para los clubes.

El spot puede verse desde hoy en distintas plataformas de contenidos, TV y redes sociales y es parte de la campaña “Que la Piratería no le Gane a tu Club”, a la que ya se sumaron diversas figuras del fútbol peruano como Yoshimar Yotún, Ignacio Da Silva, Anaís Vilca y Jaime Duarte, entre otras y para la que clubes como Alianza Lima, Alianza Atlético Sullana, Atlético Grau, Cantolao, Cienciano del Cusco, Cusco FC, Deportivo Garcilaso, Sporting Cristal, Sport Huancayo, Unión Comercio, Universidad César Vallejo y UTC; junto con operadores de TV & streaming e importantes actores del sector unieron fuerzas.

La “cruzada antipirata transversal” que involucra tanto a entidades públicas como privadas de la industria audiovisual y el deporte, está compuesta por tres aspectos clave que buscan generar un cambio consciente e integral: el pilar tecnológico, que contempla el uso de sistemas y soluciones informáticas de vanguardia para garantizar la seguridad de las transmisiones; el pilar legal, que apoya el trabajo legislativo y administrativo para mejorar y actualizar las normativas que regulan y protegen la actividad; y el pilar comunicacional y educativo, centrado en difundir la problemática, concientizar sobre los perjuicios y riesgos asociados, y crear espacios de encuentro, formación y debate en la industria.





