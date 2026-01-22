Este sábado 24 de enero la pasión del fútbol peruano se enciende. La ‘Noche Blanquiazul’ de Alianza Lima y la ‘Noche Crema’ de Universitario presentarán a sus planteles oficiales para la temporada 2026. Betano, reconocida marca global de apuestas deportivas y juegos en línea, comparte un análisis y destaca las probabilidades para estos partidos.

Alianza Lima vs. Inter Miami

Matute será el escenario de un encuentro histórico. Alianza Lima hará su debut en la ‘Noche Blanquiazul’ enfrentando a un rival de talla mundial: Inter Miami, que contará con la presencia estelar de Lionel Messi. Sin duda uno de los duelos más atractivos del año y, posiblemente, el último partido de Messi a nivel de clubes en suelo peruano.

Los íntimos llegan tras su gira de pretemporada por Uruguay en la Serie Río de La Plata, donde obtuvieron una victoria por 3-2 ante Colo Colo de Chile, y cayeron 2-1 frente a Independiente y Unión de Santa Fe. El director técnico, Pablo Guede, está confiado en su plantel en el cual ha trabajado en lo físico con miras a los partidos que se avecinan para el inicio del Torneo Apertura y la Copa Libertadores.

Para Betano, Inter Miami es favorito con un 51% de probabilidades (cuota 1.72), frente a un 25% para Alianza Lima (cuota 4.20). La probabilidad de que se marquen más de 2.5 goles es alta, y Betano propone una SuperCuota de 1.55 para esta apuesta.

Universitario vs. U. de Chile

En simultáneo, el Estadio Monumental vivirá una fiesta en la “Noche Crema”. Universitario, el actual tricampeón nacional, presentará a sus nuevas incorporaciones para afrontar el reto del tetracampeonato nacional. El rival será la U de Chile, en un duelo que revive un clásico sudamericano tras siete años.

La ‘U’ llega tras disputar dos amistosos, cayendo 1-0 ante Sport Boys y ganando 3-2 frente a Melgar, con destacados goles de Matías Di Benedetto, Jairo Concha y Edison Flores. Entre los fichajes más resonantes para esta nueva temporada se encuentran el mediocampista brasileño Miguel Silveira Do Santos, y el extremo o mediapunta Lisandro Alzugaray, considerado una de las mejores incorporaciones del mercado.

Universitario es favorito con un 38% de probabilidades (cuota 2.75) frente a un 35% para el equipo chileno (cuota 2.40). Si el partido finaliza con más de 3 goles Betano paga una SuperCuota de 2.55.