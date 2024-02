La Liga 1 Te Apuesto tendrá su segunda jornada este fin de semana y desde antes de que se ruede el balón comenzaron los problemas. Sucede que el plantel de Cienciano tenía previsto viajar en horas de la mañana a Jauja para posteriormente trasladarse a Tarma para el encuentro con ADT; sin embargo, por los inconvenientes ocurridos con los vuelos desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se quedaron varados en Lima, tal como lo confirmó Óscar Ibáñez en diálogo con Ovación.

Sucede desde la noche del último jueves, más de 120 vueltos y 6000 pasajeros no pudieron subirse a sus respectivos vuelos, debido a que la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) ordenó estas demoras como una disposición técnica, lo cual generó la separación de los vuelos, especialmente los que tenían como destino Ayacucho, Cajamarca, Ilo y Jauja. Si bien todo se resolvió hoy en la tarde, eso no evitó que el vuelo de la delegación del ‘Papá' termine cancelado.

“Lo que nos acaban de informar es que se canceló el vuelo a Jauja, así que nos van a informar si se cancela el partido o se reprogramará, me imagino. Seguramente se cambie el día porque no es cerca. Al cancelarse el vuelo a Jauja, se hace difícil llegar”, explicó el director técnico de Cienciano, esperando un pronunciamiento por parte de la Liga de Fútbol Profesional, para conocer si el partido que debía jugarse mañana será reprogramado o no.

Más allá de los vivido durante las últimas 24 horas, Ibáñez prefirió hablar de lo estrictamente deportivo y valoró el rendimiento de sus futbolistas en la primera fecha, donde vencieron por 1-0 a Comerciantes Unidos en Cusco. “Toda la preparación fue hecha para el primer partido. Se ganó bien, con autoridad. Mantuvimos el cero que para un equipo que quiere pelear arriba siempre es importante. Este partido esperemos jugarlo. El equipo llega bien”, agregó.

Entre otros temas, el exportero también fue consultado sobre la incorporación de Paolo Guerrero a la Universidad César Vallejo, un fichaje histórico que seguramente tendrá mucha repercusión en la Liga 1 Te Apuesto. “Sabemos lo que significa para el fútbol peruano. Tenerlo en el torneo va a categorizar mucho más el campeonato”, expuso. Recordemos que ambos fueron compañeros en la Selección Peruana, y también trabajaron juntos cuando el DT de Cienciano fue asistente de Ricardo Gareca.

Precisamente sobre el nuevo reto que tendrá el ‘Tigre’ en la Selección de Chile, Ibáñez tuvo palabras de elogios para él y le deseó suerte en esta nueva experiencia profesional. “Es una gran oportunidad para ellos, conocen el trabajo de selección a la perfección. Es una persona muy respetada y querida, esperemos le vaya súper bien”, puntualizó.

Óscar Ibáñez tiene contrato con Cienciano hasta finales del 2024. (Foto: Diego Toledo)





¿Qué se le viene a Cienciano?

Luego de vencer por 1-0 a Comerciantes Unidos, Cienciano volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a ADT por la segunda jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para este sábado 3 de febrero desde la 1:00 p.m., se disputará en el Estadio Unión Tarma y será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, así como en su versión de streaming vía Liga 1 Play.

Posteriormente, los cusqueños volverán a jugar en condición de local cuando reciban a Sporting Cristal por la fecha 3. Este encuentro está pactado para el viernes 9 de febrero desde las 7:00 p.m., tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y también será transmitido por L1 MAX. La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue por la décima octava jornada del Clausura 2023, con triunfo del ‘Papá’ por 1-0 gracias a la anotación de Danilo Carando.





