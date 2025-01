Poco menos de dos semanas faltan para el inicio de una nueva temporada de la Liga 1, donde los equipos siguen estructurando sus planteles de la mejor manera posible. Si bien, mucho se hablas de las llegadas y los nuevos refuerzos, en Alianza Lima también se toman el tiempo de decirle ‘adiós’ a algunos jugadores con los que ya no quieren contar como es el caso del futbolistas Óscar Pinto, extremo nacional que pertenecía al conjunto ‘blanquiazul’ pero en calidad de agente libre llegará a reforzar a otro club.

No fue presentado en la Tarde Blanquiazul pero ha seguido entrenando en las instalaciones de EGB de Lurín, Óscar Pinto no ha baja la intensidad de su preparación con miras a un nuevo inicio de la temporada de la Liga 1, pero esta vez no en el club Alianza Lima, si no tendría preparado un nuevo rumbo lejos de la capital.

El cuadro ‘íntimo’ de La Victoria, a través de sus redes sociales, anunció la desvinculación del atacante peruano a pesar de que aún tenía vigente un año de contrato. Finalmente, al no encontrar un puesto en el esquema de Néstor Gorosito, el extremo tomará el nuevo reto de vestir la camiseta del ADT donde pasará todo el año 2025.

¿Cómo le fue a Óscar Pinto en Alianza Lima?





El futbolista nacional llegó en el 2020 a Alianza Lima, tras comprar el 50% de su pase a la Universidad San Martín; de la misma manera que Jairo Concha y Sebastián Gonzáles Zela. Ese mismo año lo volvieron a prestar al conjunto ‘santo’ y regresa a Matute en el 2021 donde fue parte del equipo que logró el título jugando solo un partido ante Cienciano.

Óscar Pinto fue, después, prestado al Sport Boys en el 2023, donde tuvo también un paso silencioso. No fue hasta el año pasado que ganó notoriedad al ser cedido a Comerciantes Unidos, donde tuvo más titularidad, por lo que para este año debía volver a formar parte de Alianza, pero ha sido liberado de su contrato.

Sport Boys dio a conocer llegada de Óscar Pinto (Captura)





¿Qué se le viene a Alianza Lima?





El cuadro ‘blanquiazul’ se prepara para enfrentar su último duelo amistoso internacional de preparación, frente a Aucas de Ecuador, el día de mañana 30 de enero a las 8 de la noche. Esto con miras al próximo debut en Copa Libertadores donde visitará al Nacional en Paraguay, por la primera fase de este certamen el miércoles 5 de febrero.

Posterior a ello, retornarán a Lima para lo que será el debut oficial en la Liga 1 2025 viéndose frente a frente con su verdugo de la temporada anterior, Cusco FC. En las instalaciones del Alejandro Villanueva, en Matute, el sábado 8 de febrero a partir de las 7 de la noche se dará esta primera jornada de la temporada del presente año.





