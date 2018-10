Pablo Bengoechea afirmó que le dijo a Alianza Lima que le busque un reemplazo. El técnico no tiene seguro si permanecerá con los íntimos en 2019 y por esta razón señaló que es normal que la directiva íntima maneje una lista de posibles candidatos para el puesto de entrenador.

"Yo le dije a Alianza Lima que tienen que pensar en eso, el club no puede tener en mente a un solo entrenador, el club tiene que tener varias opciones, mi contrato termina en diciembre y el club tiene que estar trabajando lo que va a pasar en enero", dijo Pablo Bengoechea en conferencia de prensa en Matute.



Tabla de posiciones del Torneo Clausura y acumulada: así se jugará la fecha 9



"Es totalmente lógico que Alianza Lima maneje opciones, lo que no es lógico en fútbol es mentir y el club jamás me mintió y yo tampoco le miento al club. Tenemos las cosas muy claras en nuestra relación. Estoy muy agradecido de la manera como el club me trata", añadió.

Pablo Bengoechea reiteró que un tema familiar por resolver determinaría se permanencia con el buzo blanquiazul. "Yo tengo un tema personal que voy a solucionar y a partir de allí voy a hablar con Alianza Lima. Hay cosas de profesionalismo y respeto que no se tranzan y en ese camino estamos", dijo.

¿Se va de Alianza Lima? El propio entrenador le dijo a Depor en una entrevista que su permanencia dependerá de la salud de su madre: "En diciembre tomaré una decisión. Siempre lo dije y en el club lo saben: mi madre tiene 80 años y necesito pasar más tiempo con ella. Es lo único por lo que me gustaría volver a Uruguay".

El entrenador de Alianza Lima afirmó que no hay dudas en la forma de trabajar y ser profesionales y que lo único que está en duda es en qué puesto va a acabar el equipo en diciembre. "Tenemos un montón de cosas muy claras que tiene que seguir haciendo el club sea quien se a la persona que esté en el cargo", dijo.



NO DEJES DE VER

Callens intercambia camisetas con Rooney tras partido de la MLS. (Instagram MLS)

LEE TAMBIÉN