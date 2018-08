Pablo Bengoechea y Alianza Lima terminaron el clásico muy tristes. A pesar de que para el uruguayo su equipo hizo todo lo posible para llevarse la victoria en el clásico, el resultado no acompañó y ahora se han alejado 7 puntos de Sporting Cristal.

Cuando faltan 12 puntos por jugar para Alianza Lima, el panorama se ha complicado, pero 'Bengo' sostuvo que no se rendirán. Dijo que lucharán hasta que se agote la última posibilidad de alcanzar el título.

Tremendo pase filtrado de Hohberg, pero Villamarín desperdició mano a mano

"Vamos a ver qué pasa, hasta que no termine el campeonato no nos rendimos, nunca. Matemáticamente hay una posibilidad, el empate nos deja lejos, pero nosotros vamos a luchar por llevarnos el Apertura mientras tengamos vida", dijo Pablo Bengoechea en conferencia de prensa.



"Creo que los muchachos hicieron un esfuerzo como para llevarse los 3 puntos. Tuvimos muchas oportunidades de gol y no pudimos aumentar la diferencia y en una jugada aislada nos empatan. Sentimos la amargura de no ganar el clásico. Hicimos un partido bueno, quedé conforme con todo, menos con el resultado", aumentó.

Pablo Bengoechea: "Matemáticamente todavía tenemos posibilidades de ganar el Apertura" (Mauricio Motta)

Muchos celebraron: Diego Manicero estuvo cerca de marcar el primero de 'U'

Por último, el estratega uruguayo habló sobre la tonta expulsión de Kevin Quevedo. "Son futbolistas que están con muchas pulsaciones: sabíamos que no podíamos reaccionar, que no nos convenía y bueno, en un segundo quedamos 10 contra 10, cuando pudimos quedar 11 contra 10. Está muy mal reaccionar, no es lo que inculcamos. Y no es lo que Alianza hace a menudo. Hay que jugar al fútbol", culminó.