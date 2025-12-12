En La Victoria se respiran aires de cambio tras semanas de análisis interno y decisiones que marcarán el futuro inmediato de los blanquiazules. Luego de un cierre de temporada que dejó más dudas que certezas, Alianza Lima decidió mover una de las piezas más sensibles de su proyecto deportivo y mirar hacia adelante con una apuesta clara. La dirigencia trabajó con discreción, revisó perfiles y evaluó experiencias antes de dar el siguiente paso. Finalmente, el club hizo oficial una noticia que esperada por la hinchada, la institución íntima anunció la llegada de Pablo Guede.

A través de un comunicado, Alianza Lima anunció la contratación de Pablo Guede como nuevo director técnico del plantel principal. El entrenador argentino asumirá el mando del equipo en reemplazo de Néstor Gorosito, iniciando así un nuevo proceso en un momento cargado de tensión por los objetivos no cumplidos.

La llegada de Guede responde a la búsqueda de un perfil diferente al del comando técnico anterior. En tienda íntima consideran que el argentino reúne las condiciones necesarias para liderar un proyecto con mayor intensidad, orden y ambición competitiva, tanto en el plano local como internacional, donde Alianza Lima afrontará desde temprano el desafío de la Copa Libertadores 2026.

Con 51 años, Guede aterriza en el fútbol peruano con un amplio recorrido en ligas exigentes. Su experiencia en países como Argentina, Chile, México, Arabia Saudita y España fue uno de los factores que inclinó la balanza a su favor. La directiva valora especialmente su paso por clubes grandes del continente, donde la presión es constante y los resultados son innegociables.

Pablo Guede es el nuevo DT de Alianza Lima | Foto: AL

Otro aspecto que genera expectativa es el estilo de juego que propone el nuevo DT. Guede es conocido por apostar por un fútbol dinámico, intenso y ofensivo, una idea que, según el club, encaja con la identidad histórica de Alianza Lima y con lo que la hinchada espera ver en el campo. Este enfoque contrasta con lo mostrado en el tramo final del 2025, donde el equipo perdió regularidad.

El nuevo entrenador no llegará solo. Su comando técnico incluirá a Emiliano Papa, exjugador de la selección argentina y recordado lateral de Vélez Sarsfield, cuya presencia busca aportar experiencia, liderazgo y manejo de grupo desde el día a día. En Matute consideran clave rodear al plantel de profesionales con carácter y recorrido.

En la interna del club hay optimismo con este nombramiento. Pablo Guede cuenta con el respaldo del director deportivo Franco Navarro y de los principales dirigentes, quienes confían en que su exigencia en los entrenamientos y su disciplina táctica ayuden a elevar el nivel del plantel y a sostener un proyecto a mediano plazo.

De no mediar inconvenientes, el estratega argentino arribará a Lima en los próximos días y será presentado oficialmente en Matute. Con poco tiempo para trabajar y la Libertadores en el horizonte, Guede tendrá la misión de armar un equipo competitivo desde la pretemporada, definir refuerzos y devolverle a Alianza Lima el protagonismo.

Pablo Guede. (Foto: Getty Images)

TE PUEDE INTERESAR