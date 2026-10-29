Discusión entre Pablo Guede y Hernán Barcos en pleno Sporting Cristal vs. Alianza Lima. (Video: L1 MAX)
Discusión entre Pablo Guede y Hernán Barcos en pleno Sporting Cristal vs. Alianza Lima. (Video: L1 MAX)

y protagonizaron un tenso cruce durante el vs.. Ambos intercambiaron palabras cara a cara, hasta que apartó al delantero celeste para evitar que la situación continuara. Tras el incidente, los hinchas celestes reaccionaron coreando “¡Olé, olé, Barcos!“, en medio de la tensión en el estadio Alberto Gallardo.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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