El sabor amargo en Alianza Lima aún no pasa, ya que nuevamente no lograron el campeonato y, su rival de siempre, Universitario de Deportes, los superó por un punto y ganó el Torneo Clausura, coronándose de manera automática (también ganaron el Apertura) como ganadores de la Liga 1 Te Apuesto. Además, tras la derrota contra Cusco FC (2-1), el plantel experimentó algunos cambios, como la salida de Bruno Marioni como director de Fútbol Profesional. Finalmente, el último viernes la directiva informó que José Bellina tomará su lugar. Con esto, en La Victoria ya analizan cómo potenciar el equipo para el 2025, sabiendo que tienen la presión de la hinchada de sumar un nuevo título y mejorar su participación en la Copa Libertadores. Bajo esa línea, la continuidad de uno de sus delanteros es incierta: Pablo Sabbag, cuyo préstamo —cedido por La Equidad de Colombia— vence a finales de 2024. ¿Se va o se queda? Esto es lo último que se sabe de su futuro.

Si bien es cierto que este 2024 no fue el mejor para Pablo Sabbag, en la última parte de la temporada tuvo un resurgir importante, siendo clave en la delantera, donde, junto a Paolo Guerrero, asumió el liderazgo del ataque ante las lesiones de Hernán. Barcos y Cecilio Waterman. Tras dos años —llegó en 2023, donde anotó 9 goles— su presencia en Alianza Lima aún es incierta, ya que no han comunicado si se queda o se va.

A propósito de eso, el presidente de La Equidad, club que es dueño de su pase, habló en exclusiva para Depor y aclaró el interés del club victoria por el delantero colombiano. “El prestamos ya terminó y Alianza Lima no ha dicho nada. Ya tenemos propuesta por él”, reveló Carlos Mario Zuluoga para este medio. Con esto, la presencia del ‘Jeque’ no sería del todo seguro para los blanquiazules, luego de que la directiva no les comunicara nada y debido al interés de otros equipos por él.

Es importante recordar que la clave era la designación del nuevo director de Fútbol Profesional, y al revelarse que Bellina tomará las riendas de este puesto, recién Mariano Soso —que tiene intenciones de continuar— determinará quiénes son los jugadores que quiere entre sus filas y qué refuerzos busca para potenciar a la escuadra, sabiendo que están con la necesidad de sumar un título y mejorar su participación en el torneo internacional.

Aunque las lesiones lo apartaron de la primera parte del año, en el Torneo Clausura, Sabbag sumó 16 partidos y cuatro goles. Eso sí, en reiteradas ocasiones el delantero colombiano, que también tuvo algunas convocatorias con la selección de su país este año, reveló que se siente cómodo con los íntimos. Por otro lado, es importante aclarar que el contrato del ‘Jeque’ con el elenco cafetero está vigente hasta finales de 2025.





¿Cómo quedó el orden para la Copa Libertadores 2025?

Aunque faltaba confirmar el orden, las escuadras peruanas ya estaban definidas para su participación en la Libertadores 2025. Al ganar el campeonato de la Liga 1 Te Apuesto, Universitario de Deportes aseguró su lugar en fase de grupos como el representante principal, pero no lo hará solo. Sporting Cristal, que terminó a solo tres unidades de la ‘U’ en el acumulado, se quedó con el puesto de Perú 2.

Los otros dos representantes peruanos serán Melgar y Alianza Lima. Tras empatar en Arequipa, los rojinegros llegaron al tercer lugar en el acumulado y ocuparán la casilla de Perú 3, participando en la fase 2 del certamen internacional. Por otro lado, los íntimos, como Perú 4, jugarán la fase previa del torneo. Es importante mencionar que esta llave será de eliminación directa tras un partido de ida y vuelta.

Perú 1: Universitario de Deportes jugará en la fase de grupos tras ser campeón de Liga 1

Universitario de Deportes jugará en la fase de grupos tras ser campeón de Liga 1 Perú 2: Sporting Cristal jugará en la fase de grupos tras quedar en el segundo lugar Liga 1

Sporting Cristal jugará en la fase de grupos tras quedar en el segundo lugar Liga 1 Perú 3: Melgar jugará la fase previa 2 tras quedar en el tercer lugar Liga 1

Melgar jugará la fase previa 2 tras quedar en el tercer lugar Liga 1 Perú 4: Alianza Lima jugará la fase previa 1 tras quedar en el cuarto lugar Liga 1





¿Cuándo iniciará la Liga 1 2025?

El Comité de Competiciones, junto a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), están terminando de definir detalles importantes sobre el campeonato nacional en 2025. A falta de confirmación, esta semana se conoció que la posible fecha de inicio del Torneo Apertura es el jueves 23 de enero. El cuarto fin de semana de enero se jugaría la primera jornada del certamen. Recordemos que en anteriores ediciones llegó a arrancar en febrero o incluso en marzo.

Dentro de los motivos de las autoridades para iniciar el campeonato nacional en esa fecha está alinear el calendario de la Liga 1 con el resto de las competiciones en Sudamérica. Dos torneos importantes que se juegan todos los años son la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, y muchas veces los clubes peruanos llegaron con poco rodaje y fueron superados fácilmente. De esta forma, los equipos llegarán a los torneos internacionales en mejor forma.

Por otro lado, la Selección Peruana tendrá encuentros decisivos en 2025, por las últimas fechas de las Eliminatorias al Mundial 2026 y un calendario ordenado permitirá no interferir con las convocatorias de los jugadores que son parte de clubes nacionales.





