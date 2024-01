El sábado, Pablo Sabbag debutó oficialmente con la Selección de Siria; es decir, ya escribió su nombre en la pizarra de Héctor Cúper. En un amistoso anterior de las ‘Águilas’, el delantero de Alianza Lima demostró sus habilidades al anotar un gol en el empate 2-2 contra Malasia. Ahora, en el enfrentamiento por la Copa Asiática contra Uzbekistán (0-0), el ‘Jeque’ jugó hasta los 70 minutos sin marcar pero tuvo una que otra acción dentro del área rival.

Sabbag inició en el once titular de Siria, siendo uno de los dos delanteros junto a Hesar, según la táctica planteada por el DT Cúper, quien busca reforzar la posición del ataque de las ‘Águilas’. A lo largo de los 70 minutos que estuvo en el partido, el goleador de Alianza Lima logró un remate preciso en el área; además, ganó dos de los seis duelos aéreos disputados.





El colombiano que comparte nacionalidad con Siria no tuvo un gran debut en la Copa Asiática, ya que solo completó cinco de los once pases intentados, con un registro del 45%. Sin embargo, el ‘9′ no la tuvo nada fácil, porque los uzbekos lo presionaron durante todo el partido, mediante faltas, cometiendo un total de cuatro infracciones.

La Selección de Siria está en el grupo B de la competición. En su enfrentamiento contra Uzbekistán, el equipo de Héctor Cúper tuvo un rendimiento regular, realizando siete remates frente a los catorce de sus rivales. Además, los ‘Lobos Blancos’ exhibieron un juego superior, manteniendo un dominio total del balón del 66 %, en comparación con el 34 % de Siria, a lo largo de los 90 minutos.

La agenda de Sabbag con Siria y Alianza Lima

s ha sido convocado por primera vez a la Selección de Siria para participar, en la Copa de Asia 2024. Tras el empate 0-0 contra Uzbekistán, el equipo dirigido por Héctor Cúper continuará su participación en el certamen, enfrentándose a Australia el jueves 18 de enero y posteriormente a India el 23 de enero. Esto implica que el delantero permanecerá gran parte de este mes en el Medio Oriente.

Es relevante señalar que Alianza Lima tendrá su ‘Noche Blanquiazul’ este lunes 15 y el rival será Once Caldas (el duelo se desarrollará en el Estadio Nacional). Además, en caso de que Siria avance a los octavos de final de la Copa Asiática (que se llevarán a cabo en los últimos días de enero), Sabbag podría perderse algunos duelos de la Liga 1 2024, que iniciará el 26 de enero.

Los registros de Sabbag con Alianza Lima

Pablo Sabbag llegó a Alianza Lima en medio de grandes expectativas, sobre todo por el buen 2022 que hizo con La Equidad de Colombia. Desde su debut con los blanquiazules, hasta su último partido en la temporada, el colombiano completó un total de 27 encuentros –entre Liga 1 y Copa Libertadores–, anotando diez goles y sirviendo una asistencia.

Lamentablemente, una esguince en el tobillo -a mediados de la campaña del elenco de La Victoria- no le permitió llegar en óptimas condiciones para el desenlace del campeonato local, perdiéndose encuentros claves de los íntimos y con pocos minutos oficiales que evitaron que muestre su mejor versión.





