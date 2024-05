Cinco meses después de la partida de Piero Quispe, Universitario de Deportes aún sigue sufriendo por encontrar a su reemplazo ideal. Los cremas se reforzaron con Jairo Concha y Christofer Gonzales para el puesto de interior por izquierda, pero hasta la fecha ninguno convence. El exvolante íntimo es intermitente y ‘Canchita’ volvió con un nivel muy por debajo de lo esperado, por si fuera poco se encuentra lesionado. Y en medio de una seguidilla de partidos cruciales, entre Liga 1 y Libertadores, Fabián Bustos volvería a confiar en la experiencia de Horacio Calcaterra para enfrentar a Sporting Cristal, en un duelo que podría definir ya el Apertura.

La única novedad que tendría la pizarra del técnico de Universitario sería la inclusión de Calcaterra en lugar de Concha, quien viene de jugar ante Junior por la Libertadores. Durante esta temporada, ‘Calca’ ha sido una alternativa para Bustos, sobre todo en el torneo local, ya que a nivel internacional no ha sumado minuto alguno. La rigurosidad e intensidad en la copa ha hecho el ‘10′ no sea una de las alternativas recurrente para el DT; no obstante, su experiencia será vital este domingo.

Desde que comenzó el calendario, la ‘U’ no ha tenido esa creatividad y profundidad que el equipo tenía la temporada pasada, Concha ni Gonzáles pudieron darle eso que faltaba, por lo que Calcaterra tendría la oportunidad de volver a ser titular por segunda vez en el año. A sus 35 años, el argentino nacionalizado peruano no tendrá la movilidad de antes, pero mantiene intacta la técnica con el balón y visión del campo.

Los números de los volantes por izquierda de la ‘U’ Partidos Minutos Goles Asistencias Jairo Concha 16 851′ - 5 Horacio Calcaterra 14 370′ 1 2 Christofer Gonzales 10 448′ - -

Desde el año pasado, ‘Calca’ ha demostrado que cuando el equipo ha necesitado de él, ha cumplido. Puede temporizar, tener el balón, distribuir y asistir algo que la ‘U’ necesita para asociarse y crear jugadas de peligro. No solo eso, al no haber tenido la sobrecarga de partidos de Libertadores, el ‘10′ llega al partido ante los rimenses sin ninguna fatiga, por lo que estaría físicamente al 100%.

Sobre el colectivo del equipo, ‘Calca’ también conoce a sus compañeros, fue parte de la estrella 27 y tiene el plus de haber jugado más partidos en el 3-5-2 junto a Rodrigo Ureña y Martín Pérez Guedes, que Jairo Concha y Christofer Gonzáles, los otros dos que estaban en el puesto. Desde su posición, el exvolante rimense sabe que no es titular indiscutible, pero las veces que le toca entrar al campo las aprovecha al máximo.

Sabe jugar estos partidos

Calcaterra no solo le podría dar esa creatividad y profundidad que la ‘U’ necesita, también aportar la cuota de experiencia en partidos importantes y trascendentales. ‘Calca’ sabe lo que es jugar con Cristal y ante ellos, es el único del actual plantel que ha salido campeón con los cremas y celestes, por lo que conoce de sobra a los del Rímac. 10 años en la institución son prueba de ello.

Horacio, con la camiseta crema, ya sabe lo que es brillar ante Cristal, lo hizo la temporada pasada en el último enfrentamiento en el Monumental entre ambos, al asistir a Martín Pérez Guedes para el 1-0 (partido que terminó 2-0). La experiencia de ‘Calca’ ya es conocido en clásicos modernos y ante Alianza Lima, como en la final de vuelta en Matute del 2023, con su golazo que dejó parado a Ángelo Campos.

Horacio Calcaterra en 2023 Partidos Minutos Goles Asistencias Universitario 46 1706′ 4 3

Si Bustos quiere darle peso a la volante, Horacio Calcaterra es el hombre indicado para darle tenencia de balón y asociación al equipo. ‘Calca’ se juega también un partido aparte, brillar para que la ‘U’ siga peleando el Apertura y convencer al técnico de que puede ser un jugador importante ante Botafogo, de cara al encuentro del jueves por la Libertadores.

