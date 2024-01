El 2023 de Joao Grimaldo fue bastante bueno y le permitió consolidarse en Sporting Cristal, siendo determinante en el primer semestre de la temporada y ganándose un lugar en la Selección Peruana. Por tal motivo, dentro de la interna ‘celeste’ habían considerado la posibilidad de que pueda emigrar al extranjero en este 2024 y, tal como se pudo conocer el último viernes, surgió la opción de un traspaso a Belgrano de Córdoba. Sin embargo, cuando todo estaba bien encaminado para que el delantero nacional tenga su primera experiencia fuera del Perú, las cosas cambiaron de un momento a otro.

Según informó el periodista Denilson Barrenechea del programa Estudio Fútbol, los planes del entorno del futbolista tomaron otro rumbo de un momento a otro y decidieron desistir de esta opción con el objetivo de esperar un mejor ofrecimiento desde Europa. Así pues, cuando solo restaba consolidar el trato con su documentación, la historia tuvo un giro de 180° y por ahora ‘Grima’ seguirá en Sporting Cristal.

Esto no quiere decir que no va dejar tienda rimense, pues el atacante es seguido desde el exterior y su salida se podría dar en cualquier momento. Si esto sucede, el área deportiva del cuadro ‘celeste’ deberá buscar una alternativa más en el mercado de pases para cubrir su posición y no dejar un vacío en el plantel de Enderson Moreira. Si se queda al menos para disputar la Copa Libertadores, el futbolista de 20 años está dentro de los planes del estratega brasileño.

Joao Grimaldo culminó la temporada 2023 siendo elegido el mejor futbolista joven de la Liga 1, clave en los momentos donde Sporting Cristal necesitó competir y, pese a su bajón en el Torneo Clausura, demostró que tiene condiciones para ganarse un lugar en la Selección Peruana –la Copa América 2024 será un reto importante para convencer a Jorge Fossati–. En cuanto a números, disputó un total de 43 compromisos –contabilizando Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana–, marcando ocho goles y sirviendo seis asistencias.

Tal como lo señaló Yoshimar Yotún en su última conferencia de prensa, Joao tiene el talento para ser considerado un elemento de exportación. Solo está en él saber decidir su destino y, por supuesto, Sporting Cristal también tendrá que gestionar muy bien su posible traspaso. “Grimaldo ha demostrado que puede jugar en cualquier lado y es un jugador de selección, creo que ya esta preparado para dar ese paso”, sostuvo ‘Yoshi’.

Las movidas de Sporting Cristal y su agenda de enero

Con la pretemporada de Sporting Cristal en marcha de momento hay varias movidas en el mercado de pases ‘cervecero’. Por ahora, mientras Enderson Moreira viene analizando las posibles opciones junto al área deportiva, Quembol Guadalupe, Santiago González, Gustavo Cazonatti y Martín Cauteruccio han sido los fichajes confirmados. Asimismo, Fernando Pacheco y Diego Enríquez regresaron de sus préstamos de Cienciano y Deportivo Binacional, respectivamente.

En cuanto a bajas, Diego Soto, Percy Liza, Brenner Marlos y Emile Franco ya no seguirán más en el club, mientras que Adrián Ugarriza y Aldair Vásquez, con contratos vigentes, fueron prestados al Deportivo Garcilaso y Atlético Grau, en ese orden. Por otro lado, hay varios jugadores que renovaron y otros extendieron sus vínculos: Jesús Pretell, Ignácio da Silva, Joao Grimaldo, Jhilmar Lora, Renato Solís, Irven Ávila, Martín Távara, Gianfranco Chávez, Yoshimar Yotún, Leandro Sosa y Gilmar Paredes.

Respecto a sus compromisos para este mes, Sporting Cristal tendrá la ‘Tarde Celeste’ este domingo 14, donde enfrentará a la Universidad Católica de Chile desde las 5:00 p.m. en el Estadio Nacional. Posteriormente viajarán a Estados Unidos para participar de la City Cup, torneo en el que enfrentarán al Barcelona SC de Ecuador el sábado 20, con cita en el Ted Hendricks Stadium desde las 7:00 p.m. Finalmente, los rimenses debutarán en la Liga 1 2024 frente a ADT en el Alberto Gallardo, el sábado 27 desde las 3:00 p.m.





