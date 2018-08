Padre de Alejandro Hohberg: "Mi hijo no piensa en irse de Alianza Lima"

Las buenas actuaciones de Alejandro Hohberg con Alianza Lima se han vuelto una constante. El 'enano' es de lejos el mejor jugador en lo que va de la temporada y desde hace rato ya ha alcanzado un nivel como para pegar el gran salto.

Su padre, el ex futbolista Pablo Hohberg, habló sobre eso y dijo que en este momento su hijo no piensa en emigrar, que por el momento está muy cómodo en Alianza Lima.

"El fútbol no se pide ni se anhela. El fútbol da lo que tiene que dar en el momento en que tenga que llegar y si se presenta la opción de salir, pues perfecto, y si no es así, el está muy cómodo en Alianza Lima y tiene su objetivo en el club que está vistiendo la camiseta. Él ahorita no piensa en irse", dijo en Plataforma Deportiva.



Pablo Hohberg tampoco cierra las posibilidades de que su hijo vuelva a estar en la Selección Peruana y además dijo que su sueño es verlo jugar en Uruguay.

"Todavía tiene 26 años, aún le queda un tiempo más, pero lo que es selección y eso, no somos de autoproclamarnos. Eso es algo que viene de acuerdo al trabajo y gustos y si en algún momento se da, estaremos felices y si no, pues no pasa nada, porque la carrera del futbolista tiene muchas altas y bajas", agregó.

"Mi sueño es ver que mi hijo vista la camiseta número 8 de Peñarol, pero su presente por ahora es Alianza Lima", culminó el padre del volante.