Con el paso del tiempo, Paolo De La Haza se convirtió en uno de los futbolistas más experimentados del fútbol peruano. El capitán de Sport Boys ha sido dos veces campeón del fútbol peruano, con Sporting Cristal (2014) y Alianza Lima (2017). Y, como si todo eso no fuera suficiente, también tocó la gloria a nivel internacional al ganar la Recopa 2004 con Cienciano. El lateral dijo presente en El Tridente Depor.

“Este Sport Boys está para pelear arriba (marcha en el puesto 10 con ocho unidades). Lo hemos demostrado desde que empezó el campeonato. Al margen que hemos dejado ir punto de locales, ante buenos rivales. Si ponemos en balance los seis partidos que hemos tenido, creo que veníamos muy bien. Somos una familia. Lo demostramos al ir a Piura a 40 grados y voltearle al Grau por 3-2. Nos dimos cuenta de que estamos para grandes cosas”, contó el defensor.

El rosado, a su vez, confesó cuál es la meta de este año. “Algo que nos hemos trazado desde que empezó la pretemporada en Argentina es que Sport Boys vuelva a un torneo internacional. Yo sé que no va a un torneo internacional hace 20 años. El Estadio Miguel Grau ya merece un lleno total viendo al Boys ante un rival internacional. Queremos ganar uno de los dos torneos y que nos lleve a una Copa Libertadores”, reveló el futbolista de 36 años.

Paolo De La Haza comentó que no conoce otro camerino como el de Sport Boys. “Yo me formé como futbolista profesional en Boys. Con el paso de mi carrera me tocó visitar otro camerines, pero me quedo con el del Boys. La sensación desde que llegar para los partidos o en la semana, el cómo se vive. Llegas y hay gente afuera que te golpea el pecho y la espalda. Te dicen, ‘vamos, que estamos en el Callao'. La presión es brava”, dijo.

El respeto a Claudio Pizarro y lo que le tocó vivir con la bicolor

Seleccionado nacional por primera vez en 2003, De La Haza contó por qué prefiere a Claudio Pizarro antes que a Paolo Guerrero. “He tenido la dicha de jugar con los dos en la selección, pero me inclino más por Claudio por lo futbolístico y lo ganado. Algo que también resalto es que en ese momento (Copa América 2007), Paolo Guerrero y yo éramos más chicos y Pizarro demostró el don de ser líder dentro y fuera del campo. Llegaba primero y se iba último. Éramos 22 y siempre estaba atento de todos los compañeros. Sentí mucho eso de que no pueda ir a un Mundial. Qué lástima que no pudo cumplir esa meta”, comentó

Con relación a su etapa defendiendo los colores de la Selección Peruana, Paolo expresó que “jugar por la selección fue un logro muy importante en mi carrera, de los mejores. Todo futbolista profesional tiene como meta llegar a la selección. Todo futbolista tiene como meta llegar y defender a su país mediante el fútbol. Soy un privilegiado de vestir la camiseta de mi país. Muchos intentan llegar y por diversos motivos no lo logran, pero yo fui un privilegiado que sí lo hizo”.

Finalmente, contó algunas anécdotas del paso por Cienciano en Estados Unidos para la Recopa Sudamericana 2004: “El viaje fue tremendo. Nos agarró una tormenta en el avión, fue algo fuerte. Después sabíamos que había pasado el huracán, aterrizamos y habían casas que se habían volado los techos. Eso sí, la estadía fue muy buena. El día del partido, cuando nos dimos cuenta que no llegaba el bus. Se acortaba el tiempo para ir y ya nos estábamos preocupando. Cuando nos dicen vayan subiéndose a los carros de los hinchas, justo llega una limusina. Al once titular nos suben a la limusina que tenía de todo dentro. No fuimos como estábamos acostumbrados, pero fuimos como reyes”.

