Universitario de Deportes recibió la noticia de que Indecopi reconoció a Carlos Moreno como administrador temporal del club, por lo que las sedes de la institución iban a tener que quedar bajo su cargo. Sin embargo, Solución y Desarrollo mantuvo la postura de no dar el poder de las mismas, pero seguir abierta al diálogo para poder llegar a un acuerdo y prestarle las instalaciones a los jugadores para que vuelvan a entrenar en casa.

Franco Velazco, abogado de Solución y Desarrollo, sostuvo en ‘Barrio Fútbol’ que “no entregarían el control total de las sedes porque Indecopi no especifica ello en su resolución”, aunque también dejó en claro que si Carlos Moreno lo cree oportuno, pueden llegar a un acuerdo para que las sedes cremas sean usadas por los jugadores.

Ante ello, Depor consideró oportuno comunicarse con José Francisco Iturrizaga, asociado principal del Estudio Rubio Leguía Normand y especialista en procesos concursales, para que detalle -desde una tribuna neutral- todo lo que Carlos Moreno y Solución y Desarrollo pueden y no pueden hacer, respaldados por la ley.

“Solución y Desarrollo ya no es administrador de Universitario de Deportes. No tiene razón alguna para conservar los bienes del club. Indecopi, en su resolución del 10 de julio, en ningún momento dice que no deben entregar los bienes. Lo que indican es que el plazo que la Junta de Acreedores solicitó para que las sedes (3 días) sean entregadas no era razonable, pero no dice que no deban entregárselo”, sostuvo.

Sin embargo, el organismo regulador no es específico en cuanto al tiempo de plazo que tiene Solución y Desarrollo para entregar las sedes de Universitario de Deportes, por lo que la situación continúa entrampada.

“La administración de Carlos Moreno tiene que requerirle los bienes (cosa que ya realizó mediante un comunicado) y Solución y Desarrollo debe entregarlos en un plazo razonable. Lo que pasa es que no está especificado en la norma lo que es un ‘plazo razonable’. Para uno puede ser cinco días, pero para otro pueden ser cuarenta”, declaró el experto en la materia.

Si Solución y Desarrollo continúa con la negativa para brindarle el control completo de las instalaciones merengues a Carlos Moreno, el administrador crema podría escalarlo a una demanda judicial, aunque su resolución podría darse ya con él fuera del cargo, tomando en cuenta que las convocatorias para Junta de Acreedores están programadas para el 5 y 10 de agosto.

“En caso no reciba las sedes, Carlos Moreno podría recurrir a instancias judiciales para que le entreguen los bienes. De hecho, por un tema de diligencia, tiene el deber de hacerlo. Cuando él tenga que transferir su cargo a otro administrador, Carlos Moreno tiene la obligación de transferir todo lo referente a su gestión y, con relación a las sedes, la demanda tendría que ser continuada por el nuevo administrador”, agregó Iturrizaga.

Sobre lo que Indecopi le permite efectuar en el cargo a Carlos Moreno, hasta que sea sustituido en el cargo de administrador de Universitario de Deportes, el Dr. Iturrizaga recalcó que es un tema delicado, basado en las distintas posiciones en las que se podría abordar un mismo tema.

“Tenemos un gran problema porque hay mucha subjetividad. Por ejemplo, si mañana llega una oferta por un jugador de Universitario de Deportes, se entraría en un tema gris ya que ¿esto sería una actividad del día a día? Creería que este caso se tendría que tocar con pinzas”, finalizó.

José Francisco Iturrizaga, asociado principal del Estudio Rubio Leguía Normand y especialista en procesos concursales

