Esta mañana, se confirmó que Paolo Guerrero llegó a un acuerdo con Racing Club para que el capitán de la Selección Peruana en Rusia 2018 defienda los colores de la ‘Academia’ con miras a la presente temporada. La noticia generó la alegría de unos fanáticos y la tristeza de otros en La Victoria.

Y es que el jugador nacional mantenía vigente el sueño de los hinchas de Alianza Lima de volver al país para jugar por el club de sus amores, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto con los íntimos, siendo el ‘9′ peruano, quien se encargó de dar detalles del por qué no se vistió con los colores del bicampeón nacional.

“Alianza Lima no me quiso. Me dijeron que no tenían interés”, fue el mensaje que Guerrero dejó -como parte de su respuesta a un fanático que cuestionó su decisión de irse a Racing Club en lugar de volver al conjunto de La Victoria- en su cuenta de Instagram oficial.

Con ello, el futbolista le puso punto final a la historia que podía ligarlo al conjunto blanquiazul, el mismo que había reconocido, mediante su gerente deportivo (José Bellina), que se le realizaron dos ofertas al jugador, mucho antes de que acepte la propuesta del conjunto de Avellaneda.

Paolo Guerrero descartó llegar a Alianza Lima (Foto: Captura)

El desafío de Guerrero en Racing Club

Racing Club vendió a Enzo Copetti al Charlotte FC de la MLS y se quedó sin su goleador del 2022. Sin embargo, Gago había declarado que no necesitaba un nuevo delantero, ya que tiene en el plantel a Maximiliano Romero y Nicolás Reniero. Sin embargo, la opción de Paolo fue bien tomada por el DT, quien terminó dando luz verde a la operación, a la espera de que el peruano pueda darle experiencia y, sobre todo, liderazgo el equipo.

Cabe resaltar que hace unos días el nombre del delantero de la Selección también sonó en el cuadro de Vélez Sarsfield. Eso sí, la prensa argentina le puso fin a los rumores asegurando que el club de Liniers busca darle más chance a los juveniles del plantel.





