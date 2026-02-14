Descentralizado 

Alianza Lima vs. Alianza Atlético EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía Liga 1 MAX

Alianza Lima vs. Alianza Atlético juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 8:00 p.m. en el Estadio Mansiche. Sigue el minuto a minuto de Depor y la transmisión por Liga 1 MAX vía Movistar TV y DIRECTV.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Alianza Atlético?

En cuanto a la transmisión del Alianza Lima vs. Alianza Atlético, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Alianza Atlético?

El partido entre Alianza Lima vs. Alianza Atlético está programado para hoy desde las 8:00 p.m., en horario de Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina comenzará dos horas más tarde, mientras que en España seis horas después.

El Estadio Mansiche será el escenario del partido entre Alianza Lima vs. Alianza Atlético.

El partido entre Alianza Lima vs. Alianza Atlético es válido por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026.

¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrán seguir todas las incidencias del partido entre Alianza Lima vs. Alianza Atlético.

