A poco para que se dispute el partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal, una polémica se ha instalado alrededor del conjunto blanquiazul a raíz de la no convocatoria de Paolo Guerrero para este cruce en el Estadio Alejandro Villanueva. Y es que esto hubiera pasado desapercibido, a no ser porque en las últimas horas se viralizó un video en donde se le ve al ‘Depredador’ bailando en el cumpleaños de su pareja Ana Paula Consorte.

Como se recuerda, hace unos días se confirmó que el delantero nacional padece de un esguince en el tobillo derecho, motivo por el cual se perdió los encuentros frente a Alianza Atlético y Juan Pablo II College. Aunque se esperaba que ya estuviera recuperado para estos días, su exclusión del choque con Sporting Cristal da a entender que aún no está al 100 %.

Debido al video que se viralizó en redes sociales, en donde se puede apreciar a Paolo Guerrero disfrutando de una fiesta junto a su pareja y con la presencia del exfutbolista Jefferson Farfán, Reimond Manco salió al frente y analizó esta situación en la emisión del último programa de Línea de 5. Según sostuvo, haber estado envuelto fue muy irresponsabilidad por parte del ’34’ de Alianza Lima.

Paolo Guerrero tiene contrato con Alianza Lima hasta finales del 2025. (Foto: Getty Images)

Para Manco, Paolo tiene que ser un ejemplo para jóvenes como Piero Cari, Alessandro Burlamaqui o Jean Pierre Archimbaud, quienes lo ven como un referente y alguien a quien imitar debido a la exitosa carrera que ha tenido. Sin embargo, según opinó el ‘Rei’, eso no quita que tenga una responsabilidad al cuidar su imagen ante el resto de sus compañeros.

“Nunca he tenido un esguince como para saber, pero sí es un poco irresponsable de su parte. Atrás de él vienen muchos chicos en Alianza, caso Cari, Burlamaqui o Archimbaud, que van a pasar por lo mismo. ¿Cómo vas y les dices que ‘no puedes hacer eso, estás equivocado, tienes que cuidarte’? ¿Qué te puede responder el chico?“, manifestó.

Asimismo, recordó que en su paso por Alianza Lima, cuando todavía era un juvenil y tenía por delante a referentes como José Soto o Juan Jayo, siempre que cometió un error estuvo en el ojo de la tormenta y fue encarado por los más experimentados. “Cuando yo estuve en aquel tiempo en Alianza, que habían muchos referentes, en algún momento salí y me llamaron la atención, pero ¿por qué conmigo sí y con ellos no?”, agregó.

Reimond Manco recordó su paso por Alianza Lima. (Foto: GEC)

Mirando un poco hacia su pasado, Reimond Manco hizo referencia a sus apariciones en los programas de espectáculos por sus frecuentes salidas nocturnas y lo que eso supuso para el cuidado de su imagen como futbolistas. No obstante, ahora que está retirado de las canchas, cuestionó que alguien con tanto recorrido como Paolo Guerrero no haya sido cuidadoso para evitar que lo graben, más aún con una lesión de por medio.

“Me parece irresponsable, no solamente si está lesionado y salga haciendo eso y pueda empeorar una lesión, sino que se deje grabar. Dios perdona el pecado, pero no el escándalo. A mí me han crucificado por ‘ampays’ que me han hecho de una forma inadecuada e responsabilidad mía, pero si no me hubieran grabado, no pasaba nada. Tienes que ser más cuidadoso con la gente a la que invitas”, aseveró.

Paolo Guerrero llegó a Alianza Lima tras su paso por César Vallejo. (Foto: Liga 1)

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El compromiso entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal está programado para este martes 5 de agosto desde las 8:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 10:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 9:00 p.m.; en México a las 7:00 p.m.; y en España a las 3:00 a.m. del miércoles 6.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El partido entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, con la transmisión exclusiva de L1 MAX (Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, Fanatiz, DGO y TV360 de Bitel. Asimismo, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del encuentro en la web de Depor.

