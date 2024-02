Más allá de que tenga intención de ir a Vallejo, el delicado momento que vivió su mamá sería suficiente para que desista de ser ‘Poeta’ y ya es un tema que los directivos están al tanto. Como Guerrero ya puso la firma en el contrato, ahora entra a tallar el lado legal de ambas partes para buscar la resolución del acuerdo y el jugador quede libre. Aunque esto es lo ideal, los tiempos están en contra del ‘9′ y, al haber desechado la idea de jugar en Trujillo, deberá lidiar con las efectos que eso conllevará.





Contra el tiempo

Al no querer jugar en César Vallejo, Paolo Guerrero tendrá que buscar una rápida solución para resolver su contrato. El delantero está contra el tiempo si quiere jugar en nuestro país, pues el libro de pases cierra el 26 de febrero y si hasta esa fecha no llega a liberarse de los ‘poetas’ no jugará por lo menos los primeros seis meses en el fútbol peruano (término del Apertura), lo que lo dejará sin fútbol por un largo tiempo.

En ese punto, entra a tallar la decisión del elenco ‘poeta’, y cuándo dispuestos están a acelerar el paso y resolver el contrato. Vallejo puede dilatar el proceso, hasta el final del mercado de pases, para así evitar que otro equipo peruano se haga con los servicios del ‘Depredador’. Otra alternativa puede ser que le dé todas las facilidades, siempre y cuando firme una cláusula para no jugar por otro club de la Liga 1, y así evitar que se vaya a la competencia directo de los trujillanos.

Sea cual sea la decisión, cada día que pase, es un día más sin que Guerrero sepa sobre su futuro. En caso desea jugar en nuestro país, primero tendrá quedar libre de Vallejo y explorar ofertas. A sus 40 años y sin una pretemporada eficiente, ya que solo entrenó públicamente un par de días con un entrenador de la Vallejo en Brasil, todo se hace cuesta arriba para el delantero nacional.

Sin ofertas claras

Antes de que se sepa su decisión de no jugar en Vallejo, Paolo Guerrero se tomó su tiempo para ver la oferta trujillana. Iba a ser la figura del equipo y el jugador mejor pagado del torneo local, a nivel de números le iba a suponer un protagonismo importante, algo que no estaba encontrando afuera. Y es que para nadie es un secreto que el objetivo principal del ‘Depredador’ siempre fue mantenerse en el extranjero; sin embargo, las opciones se le terminaron cayendo o desapareciendo.

Su idea siempre fue mantenerse en Brasil, incluso luego de dejar LDU de Quito saliendo bicampeón (de la liga ecuatoriana y de la Copa Sudamericana). Paolo priorizó las ofertas del Brasileirao, pero ninguna le convenció y llegó a tener ofertas de otros clubes de Sudamérica, pero las conversaciones no prosperaron. De acuerdo a Michael Succar, el ‘Depredador’ tuvo interesados a Nacional de Uruguay y la U. Católica de Chile, pero nada avanzó, porque su deseo era quedarse en Brasil.

Las ofertas (o no ofertas) de Brasil no convencieron al jugador que al final terminó dándole el sí a Vallejo. Ahora, buscando su salida y con este episodio que ya es conocido en otros países, el jugador deberá ver si despierta intereses en otros equipos de afuera, y deberá aceptar otras pretensiones, distintas a cuando se fue de LDU. Con el tiempo en contra, ‘PG9′ lo que necesitará es jugar sí o sí, todo igual está sujeto al tiempo que demore en resolver su contrato con los ‘poetas’.

El tema de la selección

El que busque su desvinculación de Vallejo también le traería consecuencias a nivel selección a Paolo Guerrero. Jorge Fossati lamentó lo que está viviendo el delantero nacional, pero adelantó que en marzo no será convocado ningún jugador que no tenga actividad. Esto pone en jaque a ‘PG9′, pues los amistoso serán en el 22 y 26 de marzo, por lo que si no resuelve en febrero su contrato con los ‘poetas’, no podrá jugar en el torneo local y deberá buscar afuera alguna oferta.

Con este panorama y sin una buena pretemporada, a Paolo le podría costar conseguir equipo y luego empezar a sumar minutos, poniendo en riesgo no solo los amistosos de marzo, incluso su convocatoria para la Copa América. En Vallejo, iba a tener minutos garantizados sí o sí, pero con el tema de inseguridad que vivió su mamá, no hay vuelta atrás y quiere salir para buscar nuevos horizontes. Todo cuesta arriba.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO