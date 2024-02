Con los amistosos de la fecha FIFA a prácticamente un mes, la presencia de Paolo Guerrero en la selección peruana está prácticamente descartada. Porque no es que el ‘9′ consigue equipo mañana y juega pasado. Con 40 años, el tiempo de adaptación a un nuevo equipo no se da de la noche a la mañana. Y lo que más rabia debe generar en el delantero es que venía de un 2023 muy positivo, con buenas sensaciones en Racing Club y un broche de oro con dos títulos con LDU. Pero todo lo que había avanzado Paolo en los últimos meses, prácticamente volvieron a un punto de inicio con la indecisión sobre su futuro y los problemas que, de momento, le impiden hacer respetar su contrato con César Vallejo.

¿Alianza Lima es una posibilidad para el ‘Depredador’? Seguramente si fuese por él, firma mañana mismo. Pero el deseo no condice con el pensamiento de la dirigencia íntima, que no lo tiene actualmente en sus planes mas allá del plano mediático. Entonces, las posibilidades para el atacante se reducen al exterior. No es un jugador con poca fama ni renombre, pero hasta qué punto un equipo extranjero intentaría apostar por un futbolista que no va a jugar en un club por el que acaba de firmar. Porque a oídos de otros pesa más la información de que el delantero resolvió su contrato antes que la inseguridad de una ciudad.

El caso Guerrero debe resolverse cuanto antes, pero da la impresión de que todo se definirá en los tribunales, con cartas y comunicados, y un rol protagónico de su abogado Julio García y la familia Acuña, dueña del club ‘poeta’. Por mientras, el tiempo sigue transcurriendo y la solución futbolística para el ‘Depredador’ parece estar lejana. ¿Que siga en el extranjero o vuelva al Perú? Eso lo evaluará Paolo con su entorno más cercano, pero la respuesta principal debe ser que firme y que juegue ya. Más allá de gustos y opiniones, el ‘9′ sigue siendo elegible por el Perú y Jorge Fossati tendrá la última palabra. Pero si no juega, difícil. Muy difícil.





