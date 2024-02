Este jueves, Paolo Guerrero rompió su silencio desde Brasil y confirmó lo que era un secreto a voces desde el último fin de semana: ya no quiere jugar por la Universidad César Vallejo, a pesar de haber firmado el contrato a comienzos de febrero. Esto –como ya se sabía desde ayer– por los amenazas que recibió su madre, Petronila Gonzales, a través de unos mensajes provenientes de unos extorsionadores. Así pues, tras las declaraciones del delantero de la Selección Peruana en América Noticias, César Acuña, fundador del club, se refirió al contrato que tiene el ‘Depredador’ y cómo podrían llegar a un buen entendimiento para la resolución del mismo.

En diálogo con los medios de comunicación, el también gobernador regional de La Libertad manifestó que conversará con su hijo Richard Acuña, presidente del cuadro ‘poeta’, para que llegue a un buen entendimiento con el delantero nacional. Del mismo, le instó a este a que se dirija al pueblo trujillano y les explique cuáles fueron las razones que lo motivaron a desistir de venir al fútbol peruano, justo cuando su llegada había generado mucha expectativa.

“Si ha decidido no venir, tendré que conversar con Richard (Acuña), que es el presidente del club, y tendrán que ponerse de acuerdo para dejar sin efecto el contrato. Yo creo que lo primero que debe hacer Paolo, explicarles a los trujillanos por qué no viene. El segundo pasó es ponerse de acuerdo. Nosotros no tenemos ningún problema en darle las facilidades a Paolo para resolver el contrato”, sostuvo.

Por otro lado, horas después de estas declaraciones, Richard Acuña confirmó en Fútbol Como Cancha que ya le comunicaron a Paolo Guerrero que lo esperan este sábado 17 en Trujillo, para pase los exámenes médicos correspondientes y se sume al plantel dirigido por Roberto Mosquero. Esto, por supuesto, mientras el jugador y su representación legal no remitan un documento formal en donde soliciten la resolución del contrato que lo une la institución norteña.

“En la actualidad, Paolo es un jugador del club, es por eso que el día sábado lo esperamos en la ciudad de Trujillo, porque es parte de la comunicación que hemos entablado con él. Es más, estaba previsto su llegada para el sábado 10 de febrero, pero hubo una solicitud por un tema familiar, por su menor hijo, para que llegara con todos los cuidados”, apuntó el excongresista de República en el programa de RPP Noticias.

Por supuesto, el ‘Depredador’ tomó esto por sorpresa y, tal como afirmó en la mañana en América Noticias, considera que César Vallejo le está obligando a ir a Trujillo a pesar de la inseguridad que él siente tras las amenazas que sufrió su madre. “Me preocupa la manera cómo el club lo está tomando. Nos mandaron una carta sobre la seguridad que debería tener. Nos dan a entender que voy a Trujillo a pesar de la inseguridad, o no juego al futbol”, explicó.

Paolo Guerrero desea romper su vínculo con César Vallejo. (Foto: Getty Images)





La postura legal de Paolo Guerrero

En lo que respecta a la defensa legal de Paolo Guerrero, Julio García –su abogado– conversó con el programa Encendidos y contó que su patrocinado se vio sorprendido por la postura de César Vallejo, en donde ponen en tela de juicio las amenazas que recibió su madre. Asimismo, manifestó que toda comunicación con Richard Acuña está congelada y que se vieron sorprendidos con el mensaje que conmina al delantero a presentarse este fin de semana en la ciudad de Trujillo.

“Las conversaciones están detenidas hoy. Lo último que tuvimos es una comunicación de ayer en la que formalmente el club pone en duda la existencia de las amenazas. Utiliza la frase ‘de ser ciertas estas amenazas’ y eso nos sorprendió mucho porque veníamos conversando de manera cercana, comprensible en algunos momentos, con disposición a escucharnos del señor Richard Acuña. (...) El tema está congelado. Anoche recibimos la comunicación en la que conminan a Guerrero a presentarse el sábado 17. El último mensaje es muy duro, que no se ajusta a la verdad, que le exige a Paolo a venir y atribuye sus decisiones de no ir a Trujillo a otras causas”, relató el letrado.

Finalmente, García confirmó que hoy mismo comenzarán con las movidas legales para que César Vallejo sea notificado de la decisión de Paolo. “Nosotros vamos a remitir hoy una comunicación formal al club, no puede ser por vía notarial porque Paolo está en Brasil, formulando el cese, la renuncia laboral y pidiendo a César Vallejo que, atendiendo los motivos que ocasionan esa renuncia, exonere de todos los plazos de ley y permita que Guerrero sea jugador libre. Si hay una buena disposición o no, se verá en la respuesta que nos van a dar”, puntualizó.





