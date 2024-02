Juan José Oré, técnico de fútbol “Bueno, yo creo que sí. Al principio firmó, él tuvo un arreglo con la gente del Vallejo, donde aceptaron la otra parte, de jugar y sobre todo lo económico. Él quería regresar a Perú, porque ahora en otra liga es difícil por la edad. A pesar de que todos sabemos que Paolo es un buen jugador. Sí hizo bien en venir, ha tenido una opción que le convenció, no creo que en otra liga le vayan a pagar lo que acá harán. Él también ha pensado eso y terminar su carrera acá” “Definitivamente va a ser bueno tenerlo acá, porque va a haber expectativa, a Vallejo le va a convenir porque seguro todo el mundo va a querer verlo y eso va a generar que los estadios se llenen y haya mucha expectativa. Ojalá que Guerrero esté también a la expectativa, esté bien y comience a demostrar que todavía es un jugador que puede dar, aparte va a estar mostrándose para estar en la selección” “Todos esperamos que le vaya bien, yo creo al principio le va a costar adaptarse, porque va a estar viajando casi toda la semana, jugando en el calor, en la altura, en el frío, porque nuestro clima es diverso. Él tiene una experiencia tremenda, entonces puede contrarrestar todos esos detalles, esas dificultades con la experiencia, de saberse colocar bien en el campo. Uno con los años gana mucha experiencia, sobre todo en ubicación, en vez de estar corriendo. Y por la experiencia que tiene ojalá meta muchos goles, ojalá le vaya bien”

Germán Leguía, exdirectivo deportivo “Con lo que le van a pagar, creo que es una buena decisión, eso no estaba ganando ni en Argentina ni en Ecuador. Acá va a ser la estrella, va a estar en su país, con su gente y ganando un billetazo, bien por él” “Va a hacer que llenen los estadios [Vallejo]. Imagínate cuando juegue contra Alianza, contra la ‘U’, contra casi todos, va a llenar los estadios, no solo en Trujillo, en todos lados. Va a ser muy beneficioso para el campeonato y para la selección también” “Yo creo que le irá bien, en Ecuador ya ha jugado en la altura, sabe que es pesado jugar ahí en el Atahualpa de Quito, no tendría por qué irle mal. Va a estar en Trujillo, en Lima, no creo que tengo tantos problemas, además es un tipo profesional. Se va adaptar rápido, porque la liga ecuatoriana es superior a la peruana y viene siendo campeón”

Coki Gonzales, periodista deportivo “Sí, considero que es una buena decisión para su carrera, entendiendo la edad que tiene y el nivel que mostró la temporada pasada. Creo que sí, que está bien que venga a la César Vallejo, que además va a jugar torneo internacional y tiene la intención de pelear el título, a pesar de que el inicio es malo, tiene la intención de pelear el título. Me parece bien que venga al fútbol peruano” “Beneficia mucho, porque donde vaya Vallejo está asegurado el estadio lleno. No tengo ninguna duda que donde vaya va a estar asegurado el estadio lleno, después va a obligar a una mejora, porque definitivamente Paolo Guerrero tiene trato directo con Agustín Lozano y con directivos de la federación y puede decirle ‘oye está mal esto, está mal el otro, este camerino está mal, este estadio está mal’. Me parece que va a mejorar definitivamente hasta con esos detallitos, va a mejorar de todas maneras, va a mejorar a los jugadores de la Vallejo, los va a mejorar porque para ellos va a ser una motivación especial entrenar con Paolo Guerrero. Hay chicos en el equipo de la César Vallejo que lo han visto a Paolo Guerrero toda su vida como su ídolo, va a ser una motivación espectacular. A mí me parece que beneficia en todo sentido la llegada de Paolo Guerrero a la Liga 1” “Paolo demostró en Ecuador que no escoge partidos y que no escoge canchas, porque en Ecuador jugó en todos lados. Eso es lo primero que hay que decir. Ahora, ¿cómo le irá en estas canchas que no están del todo preparadas para el fútbol de primer nivel? Eso es una buena pregunta. Creo que a Paolo le va a ir bien, pero hay que ver qué plan prepara Roberto Mosquera para él y cómo va a funcionar el equipo para él. Por lo pronto hizo un cambio hace algunas jornadas, a partir de la segunda fecha, poniendo a Mena por izquierda y armando un 4-3-3 pensando en Paolo, pero yo creo que le va a ir bien. Uno puede haber opinado, dicho mil cosas con respecto a la situación de Paolo Guerrero y la demora en la llegada a la Vallejo, pero discutir las condiciones futbolísticas de Paolo es absolutamente absurdo y ocioso. Yo creo que le va a ir bien”

Daniella Fernández, periodista deportivo “Bueno, no tenía muchas opciones y la de Vallejo era la mejor dentro de todas. Entendería que tampoco tuvo muchas ofertas, sino más bien Paolo Guerrero fue ofrecido incluso a clubes en el extranjero. La César Vallejo, junto con Richard Acuña, han hecho un esfuerzo y más para poder contar con el capitán de la selección. El tema comercial es muy grande, porque es muy grande lo que mueve Paolo Guerrero como marca, entonces han llegado auspiciadores también para el club. Hoy el fútbol peruano, gracias a la presencia de Paolo Guerrero, también está en el ojo del mundo, porque estamos hablando de un goleador que ha paseado su fútbol por Europa, por los mejores equipos de Brasil, ha sido campeón del Mundial de Clubes, y la carrera de Paolo futbolísticamente es muy buena. Siendo consciente también que podría estar jugando sus últimos años, la oferta que le ha hecho Vallejo es inmejorable, ha tomado una buena decisión. Lamento mucho que se haya tenido que hacer de esta manera, de que, si voy, no voy, la forma en la que se trabajó creo que no fue la correcta, por el lado sobre todo de Paolo, creo que Richard Acuña puso el equipo al hombro, como se dice, y solito sacó adelante la negociación, y hoy Paolo Guerrero es jugador de la César Vallejo. Entonces creo que sí, es importante que cumpla su contrato” “Beneficia muchísimo tener a Paolo Guerrero dentro del campeonato. Primero, por la expectativa que se va a generar, de todas maneras, creo que muchos hinchas van a ir al estadio, siendo o no simpatizantes de Vallejo, sino hinchas de Paolo, estamos hablando del capitán de la selección, del goleador histórico, es un futbolista de primer nivel, de muy buena calidad a pesar de su edad. Creo que le beneficia mucho también al crecimiento de la Liga 1 en nivel futbolístico, porque va a exigir a los rivales y va a exigir a los mismos compañeros de equipo. Entonces, eso va a hacer que se potencie la Liga 1, no tanto como me gustaría, pero sí que se potencie” “Yo deseo que a Paolo le vaya súper bien esta temporada, creo que Roberto Mosquera es un buen técnico, creo que la Vallejo, a pesar de los malos resultados que tiene actualmente en el inicio de la liga, tiene un buen plantel, creo que moviendo bien las fichas se le puede ver a Paolo cómodo. Ahora sí, creo que Paolo va a tener una responsabilidad de ser el goleador de la Vallejo, de buscar ser el goleador de la Liga 1, teniendo en cuenta que Cauteruccio tiene ya 10 goles, y la responsabilidad también de sobresalir por la calidad de futbolista que es. Creo que el tema, por ejemplo, de la altitud, él viene de estar jugando en Quito, donde se le vio bien, creo que es importante también que conozca la idiosincrasia del fútbol peruano, que es eso, que tiene todo tipo de climas, todo tipo de altitudes, lamentablemente todo tipo de canchas, y con eso también se le debería exigir, ojalá que el hecho de que haya estado Agustín Lozano en este tipo de negociaciones permita que se mejore el estado de los campos, porque los campos de la Liga 1 no son los ideales. Creo que la llegada de Paolo también ayudará a que se mejoren las condiciones para el desarrollo del fútbol peruano, sobre todo en el tema de las canchas”

Winston Reátegui, exárbitro y comentarista deportivo “Sí, yo creo que fue la decisión más inteligente, ya que el escenario que se le venía si no respetaba su contrato, iba a tener sanciones económicas y deportivas. Además, ningún otro equipo se hubiese arriesgado a ofrecerle un contrato, ya que tenía ya un acuerdo firmado con la César Vallejo” “Un jugador como él, del nivel que tiene, siempre beneficia a la Liga 1. Guerrero siempre va a crear expectativa” “Espero que bien, no solamente por el bien de la César Vallejo que apostó por él, también porque puede ser una alternativa para nuestra querida selección. En nuestra liga, la edad no es un impedimento para jugar bien, entonces espero que le vaya bien, tiene la experiencia suficiente”

Carlos Univazo, periodista deportivo “Tomó la única decisión que podía ser correcta, respetar su contrato. Ese es un mensaje para quienes lo siguen, para quienes él es su ídolo, era un pésimo mensaje que alguien de la talla de él no respetara un contrato. El que ha sido determinante más que Acuña ha sido Lozano. Aquí había dos personajes con doble papel. Uno era Lozano, que para los ojos de todos era el presidente de la federación, pero más allá de eso es militante del partido de Acuña y ejerció cargos con Acuña, que evidentemente no es casualidad que haya participado en la primera reunión para ablandarlo. Y el otro personaje era Julio García, que era el abogado de Paolo, pero al mismo tiempo también era muy cercano a Alianza. La batalla entre Lozano y García la ganó Lozano, así lo veo yo. Tomó la decisión más correcta y creo que de alguna manera eso limpia un tanto la imagen que tiene de caprichoso, indeciso e inmaduro. Realmente hizo lo que tenía que hacer” “Creo que no es tanto como la gente cree. Yo creo que Vallejo llenará el estadio los dos primeros partidos y luego contra los rivales importantes. Pero no creo que el Mansiche se vaya a llenar cada vez que juegue Paolo Guerrero. La llegada de Paolo es como una moda nueva, al comienzo va a generar mucha expectativa, así ha sido con otros jugadores que volvieron como Solano y Farfán. Una vez que pase la moda, Paolo Guerrero pasará a ser un jugador importante, pero un jugador más en la Liga 1. Vallejo va a ser su negocio, porque habrá un merchandising importante, sobre todo los primeros meses” ”Creo que le irá bien, en el Apertura puede marcar siete u ocho goles, no creo que marque más, tampoco creo que vaya a jugar todos lo partidos. No creo que lo vayan a llevar a lugares de difícil acceso, lo veo muy complicado eso, sobre todo a las canchas en mal estado. Debe haber puesto también como condición que quiere estar en buena forma para la selección y una cancha mala lo pone en peligro, pero creo que va a tener un rendimiento más que aceptable, porque en el fútbol peruano los jugadores que vienen a una cierta edad tienen un rendimiento por encima de lo normal. La Liga 1 potencia jugadores adultos, no creo que Paolo Guerrero sea una excepción”

Diego Rebagliati, periodista deportivo “Sí, a estas alturas del año era la mejor opción para Paolo Guerrero” “La Liga va crecer en expectativa, notoriedad y seguramente los compañeros y rivales tendrán una motivación adicional” “Paolo es un gran profesional y va intentar disfrutar al máximo sus últimos años como futbolista profesional”

Daniel Kanashiro, relator deportivo “No es buena ni mala, es la mejor que tenía, teniendo en cuenta aspectos que le podían jugar en contra como la edad y el hecho de una convocatoria en marzo iniciando el ciclo de Fossati en la selección” “Se benefician todos, desde Paolo que va tener juego, la selección que va poder contar con él con todo lo que representa, Trujillo como ciudad porque la sola presencia del ‘9′ va dar un impulso al comercio y turismo y a la Liga 1, que va tener una exposición no sólo local, sino internacional también. Que juegue Paolo es noticia en Perú y en Sudamérica. De acuerdo a los resultados de la Vallejo eso se tendría que reflejar” “Cómo le irá dependerá exclusivamente de él, el comando técnico y el grupo de jugadores de Vallejo. Tiene más probabilidades que le vaya bien, no vamos a cuestionar las virtudes futbolísticas y de liderazgo que tiene, súmale a ello que se quiera o no, una parte de él también tiene en mente la selección y las eliminatorias. Lo de la edad y la geografía con su participación en LDU pasó de ser un temor a solamente un mito. Ecuador es lo más parecido geográficamente a Perú y salió campeón de la Liga y la Sudamericana”

Julinho, exfutbolista y comentarista “Sí, me parece una buena decisión. Primero, porque estaba sin equipo en ese momento, ya había dejado la LDU, fue campeón y su nombre estaba en lo más alto, pero Paolo sabe que ya tiene 40 años y normalmente a esa edad casi todos los jugadores suelen regresar a su país para el final de sus carreras, volver al lugar donde todo empezó, eso es natural, claro que hay excepciones. Lo otro es que Paolo sigue soñando con la selección y un jugador que sueña con la selección tiene que buscar un equipo para jugar, y no lo tenía. Apareció Vallejo y me parece una buena decisión” “Para mí, va a beneficiarla mucho. Nuestra liga necesita jugadores con nombre, que pesen, que nos lleven al estadio, que sean atractivos a la vista, que llamen la atención y Paolo es un ídolo en Perú. es goleador, no solo en Perú, en otros países. Paolo logró muchas cosas en Brasil, en Alemania, sin duda es un jugador atractivo. En una liga como la nuestra, que no es tan fuerte, a veces es necesario tener algunos jugadores de renombre. Pensemos en el caso de Barcos, un jugador de mucho nombre, llegó a nuestra liga y está marcando la diferencia. Sin duda, la llegada de Paolo hace más atractiva a nuestra liga y para los de Vallejo también, tener el orgullo y el honor de que Paolo sea su jugador” “Le va a ir muy bien, no tendrá ningún problema. Lo mencioné con Barcos, cuando llegó recibió muchas críticas, de ‘por qué contratan a un jugador veterano, que no corre’, yo dije todo lo contrario. Son jugadores con mucha capacidad individual y técnica, son muy inteligentes a la hora de jugar. Y son jugadores que cuidan su aspecto físico, que están impecables. Paolo acaba de proclamarse campeón de la liga ecuatoriana y de la Sudamericana, ha demostrado que está preparado para jugar. Lo mismo pasó con Barco, que terminó siendo goleador en Perú. Lamentablemente, nuestra liga no es una de las mejores, el nivel es muy bajo desde el aspecto físico, individual, colectivo. Este nivel permite que algunos jugadores mayores, que tienen otras habilidades, vengan aquí y marquen la diferencia. No tengo ninguna duda de que le irá bien. Paolo es un jugador goleador, muy técnico, muy inteligente para jugar. Creo que será muy parecido a lo que pasó con Barcos, le irá muy bien”

Teddy Cardama, técnico de fútbol “Sí, la presencia de Paolo Guerrero elitiza el fútbol peruano, porque es un jugador de élite a nivel internacional. Vallejo es una de las instituciones más organizadas que hay en nuestro medio, además ya con esto Paolo estará cerca del comando técnico de la selección para que lo puedan tomar en cuenta, hacerle el seguimiento” “Va a beneficiar mucho, seguro alguien saldrá a decir si el nivel del fútbol peruano no es tal como para que Paolo Guerrero esté en actividad y pueda llegar en la mejor de sus condiciones [a la selección], en Ecuador le pasaba lo mismo y Paolo estuvo jugando allá, entonces, yo creo que sí beneficia muchísimo” “A él le hace bien en esta etapa de su carrera jugar acá, porque está mostrando también doces de disposición o predisposición para superar cualquier tipo de adversidad. A Paolo no le va a costar tanto adaptarse al torneo”